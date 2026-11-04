Тийнейджърът разказва в TikTok, че е бил бит от мъже в черно, след като паднал от оградата. Буданов съобщи, че мнимата лекарка е задържана

4174 Колаж: Dir.bg

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В TikTok се появи видео, на което тийнейджър от профил Петруха, заявява, че той е същото онова 14-годишно момче, което беше намерено в сградата на военното формирование "Азов" в Петропавловска Боршчаговка край Киев преди ден. Момчето уточнява, че в момента е на лечение в областната болница на Киев и има наранявания след побой, като посочва, че става въпрос за контузия в ребрата и показва нарязаните си пръсти на екрана. Той обаче изглежда доста по-добре, няма следи от шок и разказва своята версия за събитията от понеделник вечер.

Подрастващият уточнява, че е отишъл сам на протеста, тъй като живее на 200 метра от мястото, а приятели са му съобщили за случващото се. Така става ясно, че той не се е намирал заедно с останалите военни, дезертьори или мобилизирани, в сградата, а е бил вътре само по време на протеста отвън.

"Гледам, момчетата се катерят по дърветата, по оградата. Пръскат ги с пожарогасител, хвърлят някакви камъни. Аз също се качих, някакъв дядо ме напръска с пожарогасител", разказа момчето, цитирано и от украинското издание "Страна".

След това, по думите му, той се прибрал вкъщи, за да вземе противогаз. После се върнал, качил се на оградата и отново започнали да го поливат с пожарогасител. Пояснява, че заплахите, които е изговорил, че баща му ще направи нещо лошо на неговите нападатели, се отнасят именно за тази ситуация.

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След това, по думите му, от сградата, където се е намирал пунктът за временна дислокация на "Азов", са излезли няколко души с лопати, които започнали да хвърлят тухли по него. След което той паднал от оградата на територията на къщата, която е била заемана от "Азов". Тийнейджърът разказва, че мъже в черни дрехи и с балаклави го завлекли вътре в сградата и започнали да го бият. Уточнява, че били около 10 души, но без отличителни знаци.

"Хващат ме за косата. Просто бият, не знам, всички ме биеха. И с лопати, и с крака, и с юмруци. Слагат ме с лице към пода, започват да ме разпитват. Така силно ме праснаха по главата, че нищо не чувам, нищо не виждам. После ме хващат за косата и ме хвърлят в другата стена. И понеже, когато ме хвърлиха, не паднах по корем, те започнаха да ме бият и с главата в пода.", разказва юношата.

После, по думите му влязла жена, която го успокоила, че всичко ще бъде наред и не позволила повече да го бият. Момчето разказва, че малко след това в сградата е влязъл ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов, а то първоначално дори не е разбрало кой е човекът.

"Бях в такъв шок. Когато сестра ми ми звънна, вече я питах какво да говоря. Защото не знам какво ще стане с мен оттук нататък.", допълва детето. След разговора с Буданов момчето е било изведено от сградата и предадено на медиците. Тийнейджърът също така опроверга съобщенията, че е бил част от "платена масовка". "Аз сам дойдох на митинга. Просто ме събориха от оградата с лопата и започнаха да ме бият", казва той. Засега остава в болницата.

Междувременно Кирило Буданов съобщи, че е задържана жената, която се представи за медицинско лице и пристигна първа пред центъра на "Азов" в Петропавловска Боршчаговка, предаде украинската информационна агенция УНИАН. Според проверка на властите частният медицински център, в когото твърдяла, че работи, е бил закрит през 2024 г.

По думите на Буданов тя не е лекар, купила си е медицинската униформа, за да заснеме инсценировката, а няколко дни преди събитията е извършвала "разузнаване" на района около къщата.

"Едно лице, облякло по някаква причина униформа на медицински персонал и закупило преди това автомобил за бърза помощ, със своя шофьор най-малко три денонощия преди това е извършило разузнаване на този обект", уточни началникът на президентския офис.

Освен това, добави Буданов, в нейния телефон са били открити определени "материали". "Подготвяло се е умишлено действие. Има кореспонденция, има снимки. Има кореспонденция с определени "Телеграм"-канали, които започнаха масово изпращане на цялата тази информация", разказа той. По случая властите започнаха разследване.

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