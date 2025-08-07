Според вицепремиера Кристина Герасимов страната е готова да обсъжда с Брюксел върховенството на закона, съдебната система и основните права

Молдова очаква през септември да започне преговори за влизане в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът на страната и министър на европейската интеграция Кристина Герасимов пред "Молдова 1 ТВ", като подчерта, че страната е готова за тази стъпка, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според нея Кишинев е изпълнил основното техническо изискване - скринингът, който включва сравнение на националната и европейската правна система.

"Накрая на скрининг процеса сме [...] Европейският съвет определи, че Молдова е готова да започне преговори по първия клъстер, който е за основните ценности", заяви Герасимов.

Преговорите ще започнат с основния стълб на европейската интеграция - върховенството на закона, функционирането на съдебната система и основните права. В подкрепа на този процес властите в Кишинев са одобрили три пътни карти за прилагане на реформи в публичната администрация, съдебната система и работата на демократичните институции, предава БТА.

"Постигнахме всичко необходимо като техническа основа за започване на преговори, a Брюксел оцени положително поетите ангажименти за реформи", добави вицепремиерът.

Кристина Герасимов отбеляза, че Молдова печели от единодушната подкрепа на 27-те държави членки на ЕС. По време на последното ѝ посещение в Литва, Латвия и Финландия, тя получи гаранции за подкрепа в ключови области като борбата с дезинформацията, обучението на служители в публичната администрация и инвестициите в зелена енергия.

В контекста на водената от Русия хибридна война в региона, Герасимов подчерта опасността от дезинформацията и предупреди гражданите да търсят информация от официални източници.

"Това не е първият случай, в който нашата страна е атакувана с цел да се всее страх и да се предизвика нестабилност. Важно е да вярваме на гражданите - те могат да различат истината от манипулацията", обобщи Кристина Герасимов.

Готовността на молдовските власти да преговарят с Брюксел по темата за върховенството на закона, съдебната система и основните права е заявена само два дни след като съдът в Кишинев осъди на 7 години затвор главата на Гагаузия Евгения Гуцул.

Ръководителката на областта с гагаузко малцинство беше обвинена, че е участвала в незаконно финансиране на предизборната кампания за поста на главата на Гагаузия през 2023 г. в полза на забранената от КС партия "Шор", фалшифициране на официални документи и проруски позиции. Като секретар на формацията Гуцул внесла от Русия 2,4 млн. долара за партийната кампания тогава.

