Молдова очаква през септември да започне преговори за влизане в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът на страната и министър на европейската интеграция Кристина Герасимов пред "Молдова 1 ТВ", като подчерта, че страната е готова за тази стъпка, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според нея Кишинев е изпълнил основното техническо изискване - скринингът, който включва сравнение на националната и европейската правна система.

Молдовски съд осъди главата на Гагаузия Евгения Гуцул на седем години затвор
Виж още Молдовски съд осъди главата на Гагаузия Евгения Гуцул на седем години затвор

"Накрая на скрининг процеса сме [...] Европейският съвет определи, че Молдова е готова да започне преговори по първия клъстер, който е за основните ценности", заяви Герасимов.

Преговорите ще започнат с основния стълб на европейската интеграция - върховенството на закона, функционирането на съдебната система и основните права. В подкрепа на този процес властите в Кишинев са одобрили три пътни карти за прилагане на реформи в публичната администрация, съдебната система и работата на демократичните институции, предава БТА.

"Постигнахме всичко необходимо като техническа основа за започване на преговори, a Брюксел оцени положително поетите ангажименти за реформи", добави вицепремиерът.

Кристина Герасимов отбеляза, че Молдова печели от единодушната подкрепа на 27-те държави членки на ЕС. По време на последното ѝ посещение в Литва, Латвия и Финландия, тя получи гаранции за подкрепа в ключови области като борбата с дезинформацията, обучението на служители в публичната администрация и инвестициите в зелена енергия.

В контекста на водената от Русия хибридна война в региона, Герасимов подчерта опасността от дезинформацията и предупреди гражданите да търсят информация от официални източници.

"Това не е първият случай, в който нашата страна е атакувана с цел да се всее страх и да се предизвика нестабилност. Важно е да вярваме на гражданите - те могат да различат истината от манипулацията", обобщи Кристина Герасимов.

Готовността на молдовските власти да преговарят с Брюксел по темата за върховенството на закона, съдебната система и основните права е заявена само два дни след като съдът в Кишинев осъди на 7 години затвор главата на Гагаузия Евгения Гуцул

Ръководителката на областта с гагаузко малцинство беше обвинена, че е участвала в незаконно финансиране на предизборната кампания за поста на главата на Гагаузия през 2023 г. в полза на забранената от КС партия "Шор", фалшифициране на официални документи и проруски позиции. Като секретар на формацията Гуцул внесла от Русия 2,4 млн. долара за партийната кампания тогава.

