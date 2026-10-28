Според властите грешка на диспечера на гара Аточа е причина за катастрофата

15781 Снимка: БТА/АР

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Най-малко 30 души са загинали, а десетки са ранени при сблъсък на два високоскоростни влака в Испания, съобщиха от регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, цитирани от "Ел Паис". Според местни медии обаче броят на жертвите вече е над 40. Първоначално бе съобщено за 10 жертви.

Последните данни сочат, че ранените са над 80 души, 50 от които са в критично състояние.

Според две испански медии - "Еспаньол" и "Антена 3", които писаха, че се позовават Гражданската защита на Кастилия Ла Манча жертвите са дори 50.

Катастрофата е станала в района на гара Урда в провинция Толедо, като при удара два вагона са дерайлирали и са паднали в насипа до линията.

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Сблъсъкът между двата влака е станал в 8:54 ч. местно време.

В 9:15 часа регионалното правителство активира Териториалния план за извънредни ситуации на Кастилия-Ла Манча във фаза "Оперативна ситуация 1" в Толедо, откри център за оказване на помощ в Урда за засегнатите лица и мобилизира няколко медицински хеликоптера, две интензивни отделения, както и болниците в Толедо и Алкасар де Сан Хуан.

Министерството на вътрешните работи активира разполагането на Военно-спешно звено в района на катастрофата.

Високоскоростната композиция AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, е ударил спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo.

Влаковото обслужване между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено. Правителството отмени днешния си дневен ред.

"Ел Паис" допълва, че според първоначалната информация от правителствени източници, грешка на диспечера на гара Аточа е причина за катастрофата.

Кметът на град Урда Мануел Галанс заяви пред испанската националната телевизия Те Ве Е, че службите за гражданска защита са му казали да подготви спортен павилион, в който да бъдат подслонени пътниците, предаде Асошиейтед прес.

Естер Падила, говорител на правителството на Кастилия-Ла Манча, коментира, че броят на потвърдените смъртни случаи почти сигурно ще се увеличи. "Ситуацията ще се влоши", заяви тя по TVE.

Al menos 46 muertos en un nuevo choque entre dos trenes de alta velocidad, esta vez a la altura de la estación de Urda (Toledo), este miércoles por la mañana. 92 muertos en total, contando los del accidente de Adamuz, con Óscar Puente como ministro de Transportes. https://t.co/Qbopv7l50t — Vloonk (@vloonk) October 28, 2026

По думите й във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.