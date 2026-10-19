20-годишен и 32-годишен са се предали и са обяснили, че са изгубили контрол върху автомобила

1637 Снимка: БТА

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Сирийски граждани на 20 и 32 години са се предали на германските власти за пробива на оградата на летището в Лайпциг в нощта срещу неделя.

Повреденият участък се намира в непосредствена близост до паркиран руски товарен самолет "Антонов". Това първоначално предизвика подозрения, че инцидентът може да е свързан със случая от август, когато на летището, близо до украински товарен самолет, беше открит дрон, зареден с експлозиви, за който германското правителство обвини Русия, а Москва отрече.

Снощи двамата младежки и техни адвокати са се свързали с прокуратурата на Лайпциг и с отдела за криминални разследвания към полицейското управление в града. Те са се представили като водач и регистриран собственик на лек автомобил "Ауди". 20-годишният, чрез адвоката си, е заявил, че е загубил контрол над превозното средство в района на летището и е пробил оградата. След това е напуснал мястото на произшествието, а колата е била изтеглена по негово искане. 32-годишният не е предоставил повече подробности.

От полицейското управление на Лайпциг са установили, че 20-годишният заподозрян не притежава валидна шофьорска книжка.

Дежурен прокурор е разпоредил претърсване, колата е намерена на територията на автокъща и дежурен съдия е разпоредил изземване. Прокуратурата на Лайпциг и инспекторатът по пътна полиция към полицейската дирекция в Лайпциг са започнали разследване.

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20-годишният е разследван по подозрение в напускане на местопроизшествието и шофиране без шофьорска книжка. 32-годишният е разследван за нарушение на германския Закон за движение по пътищата, за предоставяне за управление на превозно средства на неправоспособно лице.

Am Samstagabend durchbrach ein Audi den Sicherheitszaun am Flughafen #Leipzig/Halle. Ein 20-Jähriger ohne Führerschein soll am Steuer gesessen haben. Gegen ihn und den 32-jährigen Halter wird ermittelt. Die Hintergründe sind noch unklar. Mehr dazu: https://t.co/lIH3bAA9sD https://t.co/LLVrSLzEFC — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 19, 2026

"Разследването на конкретните събития на мястото на произшествието, конкретните замесени лица и евентуалния мотив е в ход и все още не е приключило", подчертават от полицията на Саксония, като заявяват, че продължават да работят във всички посоки.

Когато се отзовала за първи път на мястото, полицията не открила нито предполагаемия автомобил, нито каквито и да е заподозрени. Според разследващите колата е навлязла няколко метра в зоната за сигурност и след това е била оттеглена.

Една от пистите на аерогарата бе затворена заради инцидента, докато се претърсваше районът на летището. Не бяха засегнати дейностите по полетите.

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