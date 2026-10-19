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Сирийски граждани на 20 и 32 години са се предали на германските власти за пробива на оградата на летището в Лайпциг в нощта срещу неделя.

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Повреденият участък се намира в непосредствена близост до паркиран руски товарен самолет "Антонов". Това първоначално предизвика подозрения, че инцидентът може да е свързан със случая от август, когато на летището, близо до украински товарен самолет, беше открит дрон, зареден с експлозиви, за който германското правителство обвини Русия, а Москва отрече.

Снощи двамата младежки и техни адвокати са се свързали с прокуратурата на Лайпциг и с отдела за криминални разследвания към полицейското управление в града. Те са се представили като водач и регистриран собственик на лек автомобил "Ауди". 20-годишният, чрез адвоката си, е заявил, че е загубил контрол над превозното средство в района на летището и е пробил оградата. След това е напуснал мястото на произшествието, а колата е била изтеглена по негово искане. 32-годишният не е предоставил повече подробности.

От полицейското управление на Лайпциг са установили, че 20-годишният заподозрян не притежава валидна шофьорска книжка.

Дежурен прокурор е разпоредил претърсване, колата е намерена на територията на автокъща и дежурен съдия е разпоредил изземване. Прокуратурата на Лайпциг и инспекторатът по пътна полиция към полицейската дирекция в Лайпциг са започнали разследване.

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20-годишният е разследван по подозрение в напускане на местопроизшествието и шофиране без шофьорска книжка. 32-годишният е разследван за нарушение на германския Закон за движение по пътищата, за предоставяне за управление на превозно средства на неправоспособно лице.

"Разследването на конкретните събития на мястото на произшествието, конкретните замесени лица и евентуалния мотив е в ход и все още не е приключило", подчертават от полицията на Саксония, като заявяват, че продължават да работят във всички посоки.

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Когато се отзовала за първи път на мястото, полицията не открила нито предполагаемия автомобил, нито каквито и да е заподозрени. Според разследващите колата е навлязла няколко метра в зоната за сигурност и след това е била оттеглена.

Една от пистите на аерогарата бе затворена заради инцидента, докато се претърсваше районът на летището. Не бяха засегнати дейностите по полетите.

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