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Израелската полиция съобщи, че е задържала 32-годишен жител на град Бат Ям в централната част на страната като заподозрян за убийството на 83-годишния български учен Андрей Атанасов при метростанция "Фредерик Жолио Кюри" преди месец. От съобщението, цитирано от местния 9 канал, се разбира, че дългогодишният преподавател в Биологическия факултет в СУ е имал и израелско гражданство.

На 15 октомври по обед Атанасов беше намерен в асансьора на станцията в кома с множество наранявания. Откаран беше в болница, където по-късно почина.

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Образувано беше досъдебно производство.

На следващия ден беше тиражирана информация, че в основата на убийството стои личен мотив.

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Побоят над Атанасов не е заснет, но след като са разгледали видеозаписи от околните камери за видеонаблюдение, българските правоохранителни органи са стигнали до заключението, че заподозреният е "млад грък", съобщава още израелската телевизия.

Снимка: Израелската полиция

Според в. "Хаарец" се очаква той да бъде изправен на съдебно заседание като част от процеса по екстрадицията му към правоохранителните органи в България.

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