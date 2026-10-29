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Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис днес призова за глобално "морско примирие" и заяви, че атаките срещу цивилното корабоплаване са неприемливи и заплашват международната търговия и сигурност, съобщиха Ройтерс и БТА.

Балканите

Мицотакис направи изказването си по време на дебата на високо равнище в рамките на гръцкото председателство на Съвета за сигурност на ООН през този месец в Ню Йорк, посветен на нововъзникващите технологии и морската безопасност.

В словото си гръцкият премиер каза, че търговските съдове трябва да могат да плават безопасно и свободно дори във времена на конфликт. "Нападенията срещу цивилното търговско корабоплаване са напълно неприемливи", заяви той и допълни, че смущенията в свободата на корабоплаването увеличават цената на морския транспорт и застраховането, създават несигурност на глобалните пазари и в крайна сметка увеличават цената за потребителите.

Гърция е особено чувствителна по въпроса за безопасността на корабоплаването, защото разполага с най-големия търговски флот в света.

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Днес гръцките медии информират подробно за удара с дронове срещу контейнеровоза Contship Jet вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море, след който корабът потъна. Според редица гръцки сайтове като worldenergynews.gr, financialreport.gr, newmoney.gr и др. плаващият под либерийски флаг кораб е собственост на гръцкия корабособственик Никос Патерас.

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