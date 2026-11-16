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Нуждата да приемем нови промени в конституцията идва в повече на нашите граждани, каза днес премиерът на Република Северна Македония (РСМ) Християн Мицкоски на форум в Брюксел, посветен на разширяването на ЕС, предава БТА.

Стратегическата ни цел е да бъдем част от ЕС. Тръгнахме по този път преди 26 години, заедно с Хърватия. Последното ограничение, наложено от една държава от ЕС, не е единственото, преди това беше спорът за името (на РСМ). Междувременно променихме няколко пъти конституцията, националното знаме, валутата си. Сега отново трябва да правим промени в конституцията и това идва в повече на нашите граждани, обобщи Мицкоски.

Недоволството расте, за съжаление присъединяването на нашата страна стана трудно заради изкуствено наложени ограничения. Нашият напредък не се измерва с постиженията, а с броя на необходимите промени на конституцията. Никой не може да обещае, че това ще бъдат последните промени, каза премиерът на РСМ.

Става дума за промени, които засягат идентичността, посочи той. Мицкоски добави, че смяната на името на държавата не е сред наблюдаваните от ЕС показатели. Така, както разбирам присъединяването, то е свързано с промяна на институциите, а не на идентичността, коментира той.

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По неговите думи РСМ е готова да промени своите институции, но заради нуждата от нова конституционна поправка, свързана с идентичността по някакъв начин, не може да започне преговорите с ЕС.

Мицкоски заяви, че не е песимист, защото страната му напредва с необходимите за ЕС реформи и 70 на сто от гражданите й искат присъединяване. Ще продължим по този път, каза той.

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