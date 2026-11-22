Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония

3319 Снимка: БТА/АП

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Изграждането на автомагистралните участъци от Коридор 8 в западната част на Република Северна Македония се ускори през последните две години и половина, а целият пътен маршрут трябва да бъде завършен до 2029 година, заяви днес премиерът на страната Християн Мицкоски при представянето на интегрираната гранична система "One Stop Shop" на граничния контролно-пропускателен пункт "Кяфасан", предават МИА и БТА.

В отговор на журналистически въпрос за напредъка по изграждането на автомагистралите и пътната инфраструктура в западната част на страната Мицкоски посочи, че участъците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букойчани напредват според предвидения график.

Той съобщи, че е започнало и изграждането на участъка Букойчани-Кичево, който трябва да свърже новите участъци с автомагистралата Кичево-Охрид, с което ще бъде завършена пътната връзка от Тетово до Охрид.

По отношение на продължаването на автомагистралата към граничния пункт "Кяфасан" Мицкоски посочи, че при селището Требенища е предвиден пътен възел за продължаване на трасето, но за този участък ще трябва да се обмисли алтернативно техническо решение.

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Причината, както обясни премиерът на Северна Македония, е, че става дума за район под закрилата на ЮНЕСКО и според последния доклад ще трябва да се търси решение, което да отчита тези ограничения.

Мицкоски заяви, че автомагистралата Кичево-Охрид трябва да бъде пусната в експлоатация през второто тримесечие на следващата година, а целият пътен маршрут от Тетово до Охрид трябва да бъде завършен до 2029 година.

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, а на българска територия остава да бъдат изградени 2,4 км линия от Гюешево до границата.

Коридорът има важно значение за сигурността и отбраната, а България, Албания, Италия и Република Северна Македония се договориха да развиват по това направление коридор за военна мобилност.

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