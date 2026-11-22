Мицкоски: РСМ ще завърши Коридор 8 до 2029 година
Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония
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Изграждането на автомагистралните участъци от Коридор 8 в западната част на Република Северна Македония се ускори през последните две години и половина, а целият пътен маршрут трябва да бъде завършен до 2029 година, заяви днес премиерът на страната Християн Мицкоски при представянето на интегрираната гранична система "One Stop Shop" на граничния контролно-пропускателен пункт "Кяфасан", предават МИА и БТА.
Македонският въпрос
В отговор на журналистически въпрос за напредъка по изграждането на автомагистралите и пътната инфраструктура в западната част на страната Мицкоски посочи, че участъците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букойчани напредват според предвидения график.
Той съобщи, че е започнало и изграждането на участъка Букойчани-Кичево, който трябва да свърже новите участъци с автомагистралата Кичево-Охрид, с което ще бъде завършена пътната връзка от Тетово до Охрид.
По отношение на продължаването на автомагистралата към граничния пункт "Кяфасан" Мицкоски посочи, че при селището Требенища е предвиден пътен възел за продължаване на трасето, но за този участък ще трябва да се обмисли алтернативно техническо решение.
Причината, както обясни премиерът на Северна Македония, е, че става дума за район под закрилата на ЮНЕСКО и според последния доклад ще трябва да се търси решение, което да отчита тези ограничения.
Мицкоски заяви, че автомагистралата Кичево-Охрид трябва да бъде пусната в експлоатация през второто тримесечие на следващата година, а целият пътен маршрут от Тетово до Охрид трябва да бъде завършен до 2029 година.
Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.
Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, а на българска територия остава да бъдат изградени 2,4 км линия от Гюешево до границата.
Коридорът има важно значение за сигурността и отбраната, а България, Албания, Италия и Република Северна Македония се договориха да развиват по това направление коридор за военна мобилност.