Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници, ще се оплачем в ЕС и НАТО
Ива Михайлова е минала границата незаконно, България търси емоционална реакция от нас, заяви премиерът на РСМ
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Северна Македония ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото България, с която държавата е партньор в НАТО "се е превърнала в убежище за осъдени престъпници", каза в интервю за ТВ 21 премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски. В него той спомена и бащата на Ива Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония.
Македонският въпрос
"Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната (Северна Македония), да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там", заяви Мицкоски, цитиран от БТА.
Премиерът на Северна Македония категорично заяви, че Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, и адвокатът й Николай Димитров, за когото каза, че "има проблематично минало", не са преминали законно границата между Северна Македония и България.
Повтори и твърденията си, че тезата на опозицията в страната и на "определени български проправителствени медии", че напускането на Северна Македония от страна на Ива Михайлова е "договорено под масата с България", е обща, а целта е "да бъде нанесена политическа щета" на правителството на Северна Македония "и по-точно на ВМРО-ДПМНЕ".
"Добре, ако е било договорено, сега има международна заповед за арест (на Ива Михайлова и по-стара за баща ѝ), моля, предайте ги. Ако не ги предадат, това означава, че тезата им не е вярна. Това означава, че тя (Ива Михайлова) е била незаконно отведена в България", каза Мицкоски, който изрази убеденост, че в България има сили, които искат между двете държави да има проблеми и очакванията са за емоционална реакция от Северна Македония.
"Това правителство (на Северна Македония) непрекъснато е обект на провокации, но грешно ни преценяват. Те очакват от нас емоционална реакция. България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, ние трябва да реагираме така, както го правим, с хладен ум, и упорито ги призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решение на проблемите, които имаме", заяви Мицкоски в отговор на въпрос дали случаят с Ива Михайлова може да наруши допълнително отношенията между Северна Македония и България.
На въпрос дали е възможно "да се постигне споразумение със София", той отговори, че е възможно "ако има партньорство и готовност за диалог".
"Ако нямаме партньорство, тоест ако продължат с булинга и с позицията "ние сме вътре (в ЕС), вие сте навън", тогава няма да има споразумение. Искаме най-накрая да започнем този процес (на преговори с ЕС), но не на всяка цена и няма да се впускаме в този процес с главата напред", каза Мицкоски.