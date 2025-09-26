Министерството на правосъдието на САЩ заяви снощи, че е повдигнало обвинения на бившия директор на ФБР Джеймс Коми за неверни твърдения и възпрепятстване на разследване, предаде Ройтерс.

Тръмп

Това е ескалация на кампанията на президента Доналд Тръмп, търсещ отмъщение срещу хора, които са го разследвали или критикували, отбелязва Ройтерс.

Ако Коми бъде осъден, го грози присъда до пет години затвор.

Тръмп уволни директора на ФБР през 2017 г., в началото на първия си президентски мандат. Оттогава републиканецът редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 г., припомня Ройтерс.

Джеймс Коми за Тръмп: Народът може да избере осъден престъпник, но едва ли пак ще го направи
"Аз съм невинен", заяви във видео, разпространено в социалната мрежа "Инстаграм", бившият ръководител на ФБР след повдигането на обвиненията.

"Сърцето ми е разбито от действията на Министерството на правосъдието, но вярвам в правосъдната система и съм невинен. Така че нека има процес и да вярваме", каза той.

Според публикация на репортер на телевизия Си Ен Ен в "Екс" се очаква Джеймс Коми да се предаде днес.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари тази година, неговото Министерство на правосъдието разглежда показанията на Коми от 2020 г. пред Съдебната комисия на Сената на САЩ, когато, в отговор на критиките на републиканците, той отрече да е разрешавал подаването на поверителна информация към медиите за връзките на Тръмп с Русия, припомня Ройтерс.

Обвинителният акт, подкрепен от разширен състав от съдебни заседатели, дойде, след като президентът оказа натиск върху министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която според него не е действала достатъчно бързо при повдигането на наказателни обвинения срещу Коми и други видни критици на президента на САЩ.

"Никой не е над закона", написа Бонди в публикация в социалните мрежи снощи. "Днешното обвинение отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да търси отговорност на онези, които злоупотребяват с власт, за да подвеждат американския народ", посочи тя.

