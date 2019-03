Огнена топка, прорязала небето над Лос Анджелис, предизвика оживление в социалните мрежи и принуди полицията да успокоява местните жители, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В Холивуд - Меката на киното и филмите за природни бедствия и нашествия на извънземни, мнозина се опитаха да уловят светлинния феномен с камерите на смартфоните си, за да го споделят в социалните мрежи.

"Някой друг видя ли метеор над Лос Анджелис? Беше невероятно. Най-якото нещо, попадало пред очите ми", написа въодушевен потребител на Туитър.

"Приличаше на метеор, но беше твърде ниско над повърхността", гласи друг туит.

Оживлението в социалните мрежи накара полицията на Лос Анджелис да направи успокоително изявление.

"Никакъв метеор не се е разбивал в центъра на Лос Анджелис. И не, това не е нашествие на извънземни. Просто снимки за реклама. Не забравяйте, че все пак сме в Холивуд", гласи полицейското послание в Туитър.

"Метеорът" в действителност е част от реклама на енергийна напитка, в която парашутисти, снабдени със светоидиоди и пиротехническо оборудване, са скочили от хеликоптер, кръжащ на височина 1200 метра.

WAS THAT A METEOR, DTLA?! Caught this from my balcony— it burned out right behind the Intercontinental! pic.twitter.com/BtbvbwzcVV