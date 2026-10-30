Граница с дължина 248 километра минава по 38-ия паралел през полуострова, като около нея има демилитаризирана зона с ширина около 2 км

593 Снимка: БТА

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Германският канцлер Фридрих Мерц припомни обединението на Германия преди 36 години по време на посещение днес на границата между двете Кореи, като изрази надежда, че един ден и Корея ще се обедини отново, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той направи изявление близо до Корейската демилитаризирана зона (ДМЗ), след като спря на демаркационната линия между двете корейски държави.

"Да се надяваме, че и Корея един ден ще получи шанса да възстанови държавното си единство", каза той.

"Тук, на това място, също може да се забележи колко много страда една страна от разделението и колко силно е желанието за обединение, поне в тази част на Корейския полуостров", допълни Мерц. Той заяви, че по време на разговорите си в Сеул неведнъж е бил питан за опита на Германия с обединението.

Корейският полуостров е разделен от времето на Корейската война (1950–1953 г.). Северна Корея се управлява от авторитарния лидер Ким Чен-ун, докато Южна Корея е демокрация, отбелязва ДПА.

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Граница с дължина 248 километра минава по 38-ия паралел през полуострова, като около нея има демилитаризирана зона с ширина около 2 километра.

Мерц посети една от емблематичните сини казарми, през средата на която минава границата. Когато Северна и Южна Корея провеждат преки преговори, те го правят именно там. Именно на това място през 2018 г. тогавашният южнокорейски президент Мун Дже-ин и Ким Чен-ун си стиснаха ръцете.

Това беше първият път, когато севернокорейски лидер стъпи на южнокорейска земя, макар и само за няколко крачки, отбелязва ДПА.

Мерц за кратко застана на севернокорейска територия вътре в казармата. Преминаването на границата между двете Кореи е възможно само на това място, посочва ДПА.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.