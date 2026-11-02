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Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в изборите за нов президент на страната догодина като представител на консервативната партия "Християндемократически съюз" (ХДС), съобщи ДПА.

Президентският пост в Германия е до голяма степен церемониален, а изборът се извършва от всички членове на Бундестага (долната камара на парламента), заедно с равен брой представители, избрани от парламентите на 16-те германски провинции.

Наследникът на настоящия президент Франк-Валтер Щайнмайер ще бъде избран на 30 януари 2027 г.

Германските провинции в момента определят своите представители за събранието, въпреки че коалиционното правителство, съставено от консерваторите (начело с Фридрих Мерц) и социалдемократите, все още не е постигнало съгласие относно конкретен кандидат.

Бившият канцлер, която ще представлява ХДС от северната провинция Шлезвиг-Холщайн, наскоро изрази мнение, че на поста президент трябва да застане жена.

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"В 77-годишната история на Федерална република Германия никога не е имало жена начело на държавата", заяви Меркел в интервю за "МагентаТиВи" (MagentaTV), цитирано от БТА. Според нея всеки трябва да си зададе въпроса "дали вече не е дошло времето за това".

Снимка: БТА/АП

Тя беше и първата жена канцлер.

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