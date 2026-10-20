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Италианската министър-председателка Джорджа Мелони обяви днес, че до края на годината в Милано ще бъдат разположени 500 войници в подкрепа на полицията след сблъсъците, които избухнаха в града през миналия уикенд, предаде Франс прес.

Протести

Мелони посочи, че на заседание на правителството са били одобрени също така мерки, целящи да улеснят задържането на непълнолетни, налагането на глоби на техните родители в случай на нанесени щети, както и за престъплението "участие в насилие по време на демонстрация".

"Да рушиш и да крадеш не е протест, това е престъпление, а отговорът на държавата трябва да бъде твърд", заяви министър-председателят Джорджа Мелони във видеоклип в социалната мрежа "X" след заседанието на кабинета.

Мелони посочи, че близо 200 полицейски служители са пострадали, а 330 души са били задържани. Половината от задържаните са с "чуждестранен произход" - родени в чужбина или в Италия от родители, родени в чужбина.

Правителството също така реши да наложи глоби на родителите за щетите, нанесени от децата им по време на протестите.

Кабинетът обаче не одобри предоставянето на полицейски правомощия на войниците поради противопоставянето от страна на президента Серджо Матарела, уважавана умерена фигура в Италия, съобщиха италиански медии.

Според новите строги правила, органите на реда ще имат право да задържат лица под 18-годишна възраст в полицейски участъци за срок до 12 часа, дори ако не са извършили престъпление, стига да има доказателства, че представляват опасност, заяви вицепремиерът Матео Салвини.

"Искаме да действаме бързо спрямо младежите", каза Салвини пред радио ЕрТеЕл преди заседанието на кабинета.

Очаква се тези мерки да включват забрана за младежи да посещават определени събития или да влизат в конкретни зони, ако има основания да се смята, че биха могли да застрашат обществената безопасност.

"Хора твърдят в ТикТок, че планират да нахлуят в магазини в Комо в събота. Не можем да чакаме до събота следобед, за да се намесим", каза Салвини.

Мерките идват на фона на мащабна протестна вълна. Напрежението започна в събота, в следствие на демонстрациа срещу кризата, породена от високите разходи за живот, и продължи в неделя, когато групи младежи нахлуха в магазини и супермаркети, чупейки витрини, извършвайки грабежи и вандалски прояви, след което бързо се разпръснаха. Те влязоха и в сблъсъци с полицията, като хвърляха камъни, бутилки и сигнални ракети, при което бяха ранени служители на реда. 80% от задържаните са непълнолетни,  отбелязва АНСА.

Превозвачите започнаха блокади в петък заради рязкото увеличение на цените на горивата след избухването на войната в Близкия изток. Протестните действия нарушиха ключови транспортни връзки и засегнаха доставките за хранително-вкусовата промишленост. В някои райони вече се съобщава за недостиг на пресни продукти, включително сирена, плодове и зеленчуци.

В опит да овладее кризата министърът на транспорта Матео Салвини се срещна със синдикални представители и обеща отпускането на 480 милиона евро за подпомагане на засегнатия от високите цени на горивата сектор. Част от синдикатите обаче предупредиха, че блокадите ще продължат, докато не бъдат предприети конкретни мерки.

Откакто встъпи в длъжност през 2022 г., министър-председателят Джорджа Мелони въведе поредица от строги мерки за сигурност. Според критиците обаче тези действия почти не допринасят за справяне с първопричините за престъпността и обществените безредици.

Напрежението поставя правителството на Мелони под засилен политически натиск преди парламентарните избори през 2027 г., когато икономиката, обществената сигурност и имиграцията се очаква да бъдат сред водещите теми. Кабинетът е изправен пред предизвикателството едновременно да овладее безредиците, да възстанови нормалните доставки и да отговори на растящото обществено недоволство.

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