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Премиерът на Италия Джорджа Мелони е разгневена, че украинският президент Володимир Зеленски не я е предупредил за удара срещу Либия, пише Блумбърг.

Между италианския премиер и Зеленски се е състоял напрегнат разговор относно липсата на координация в действията на Киев с партньорите му. Както отбелязва агенцията, Мелони, която по-рано беше една от най-последователните поддръжнички на Зеленски, продължава да се сблъсква с вътрешнополитическите последствия от украинската атака.

Както съобщи източник, запознат с хода на разговора и говорил при условие за анонимност, украинската атака е охладила някогашните топли отношения между Украйна и Италия.

"Днес разговарях с Джорджа Мелони. Обсъдихме въпросите, по които работим и по които е важно да се разбираме. Потвърдих, че неотдавнашната операция в Либия е проведена без предварителна координация с нашите европейски партньори", заяви Зеленски, цитиран от украински медии.

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Президентът е информирал Мелони, че Украйна е решена да осигури обмена на цялата необходима информация между съответните органи на страните и да поддържа пряка, редовна и ефективна комуникация между тях.

Коментирайки украинските удари по руски кораби до пристанището на либийския град Бенгази, Мелони бе предупредила, че войната може да се пренесе и в Средиземно море.

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