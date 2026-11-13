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Германският Бундестаг одобри мащабна реформа на германските специални служби. Те ще получат нови правомощия, включително възможността да провеждат диверсионни операции. Реформата, засягаща правомощията на Федералната разузнавателна служба (BND) и Федералната служба за защита на конституцията (BfV), беше представена по-рано от членове на германското правителство. За закона гласуваха 309 депутати, против - 190, а още 71 се въздържаха.

Предвид руския саботаж, чуждестранното шпиониране, кибератаките и ислямисткия тероризъм, германските разузнавателни служби в бъдеще вече няма да се ограничават само с наблюдение, а ще имат право да се намесват сами в определени опасни ситуации.

Федералното правителство говори за най-голямата реформа в законодателството за разузнавателните служби в историята на Федерална република Германия. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви още при представянето на законопроекта: "С реформата на разузнавателните служби, която ги превръща в истински тайни служби, ние укрепваме основните стълбове на нашата архитектура на сигурността."

На BND, отговаряща за външното разузнаване, ще бъде разрешено да провежда активни операции в чужбина. По-конкретно, тя ще може да извежда от строя сървъри на държавни хакерски групи, да прониква в компютърните системи на предприятия, произвеждащи химическо оръжие или дронове, и да саботира тяхната работа. Ако германски агенти открият откраднати данни на сървърите на чуждестранни хакерски групи, те трябва да имат правото да ги изтриват самостоятелно при определени условия.

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Тайните служби получават нови правни основания за достъп до информационни системи. Това обхваща всичко - от свързани в мрежа домакински уреди до смартфони за лично ползване. Федералното правителство посочва като примери "интелигентен хладилник" и "мобилен телефон за лично ползване".

На BND ще бъде позволено да манипулира доставки на стоки, като вмъква дефектни компоненти. По този начин например технически съоръжения или оръжейни системи биха могли да станат неизползваеми. Целта е да се блокира производството, преди оръжията да могат да бъдат използвани срещу Германия или нейните интереси в областта на сигурността. Освен това специалната служба ще може да се намесва в веригите за доставки на оръжие и средства за диверсии.

На вътрешното разузнаване (Службата за защита на конституцията, BfV) ще бъде разрешено тайно да прониква в жилищни помещения при спазване на строги условия, например за достъп до данни на електронни устройства или за извеждане от строя на оръжия и взривни вещества.

Службата за защита на конституцията трябва да получи, при определени условия, допълнителни правомощия за разкриване на структури на организираната престъпност.

Службата също така ще получи допълнителни възможности за цифрово проследяване, анализ на данни с помощта на изкуствен интелект и биометрично разпознаване на изображения.

BfV ще има възможност да ограничава сътрудничеството с отделни регионални служби за защита на конституцията при специални условия. Например, ако са налице реални основания да се счита, че са сериозно застрашени изключително важни интереси в областта на сигурността. Тук може да се имат предвид случаи, в които регионалните правителства с участието на партиите "Алтернатива за Германия" или "Левите" излизат извън контрол.

При това специалните служби няма да получат полицейски правомощия: само полицията ще може, както и досега, да арестува хора и да извършва открити претърсвания. Най-сериозните операции трябва да преминават предварителна проверка от независим контролен орган, в състава на който влизат бивши съдии.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.