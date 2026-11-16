Какво са знаели нашите тайни служби, пита изданието Рацин.мк след като в България гръмна скандал за предполагаема роля на агенцията за национална сигурност

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Събитията от последните дни в България, свързани с Ива Михайлова - публикуването в подкаст на записи, в които тя казва, че е под натиск на ДАНС, което по-късно Михайлова отрече, намесата на български депутати, позицията на агенцията и думите на българския министър на външните работи Велислава Петрова, че няма информация за предполагаем натиск върху Михайлова, са обилно препечатани в медиите в Северна Македония, предаде кореспондентът на БТА в Скопие.

Срещу Михайлова, която има двойно гражданство, се води дело в съда в Кочани за участие в катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. паспортите й са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие. Според МВР в Северна Македония в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано. По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР я обявиха за международно издирване. Местните медии следят случая с младата жена.

Част от медиите в Северна Македония днес задават въпроса дали случаят Ива Михайлова "има характеристиките на специална разузнавателно-пропагандна операция, целяща създаване на политически и дипломатически натиск върху (Северна) Македония и дали българските служби за сигурност са играли роля в случая, както и дали той е бил използван за политически цели и за оказване на натиск върху (Северна) Македония".

За изданието "Свободен печат" бившият министър на вътрешните работи Павле Траянов казва, че случващото се потвърждава тезата му, че "България е играла роля в бягството на Михайлова" от Северна Македония.

"Независимо каква е била целта, случаят е тенденциозен, с цел да се дискредитира (Северна) Македония и да я представи като държава, в която българските граждани са малтретирани. Радев щял да се оплаче в Съвета на Европа, същия Съвет, който изисква България да изпълни решенията на Съда по правата на човека относно македонците в България. От какво ще се оплаче? Сега е необходимо да се информират всички международни институции, а не да се мълчи, за да не се конфронтираме", казва Траянов.

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Българският премиер Румен Радев обяви, че отново ще повдигне в Съвета на Европа въпроса за отношението на властите в Северна Македония към българите в страната.

За "Свободен печат" бившият заместник-министър на вътрешните работи и професор Оливер Андонов посочва, че случаят с катастрофата, с участието на Ива Михайлова е тенденциозно политически раздут и че е събитие, което е трябвало да бъде разрешено в редовна съдебна процедура, вместо да бъде използвано за политически манипулации, както и да се потърси отговор на въпроса дали ДАНС е била в комуникация със службите за сигурност в Северна Македония.

По думите му "въпросът за бягството на Ива Михайлова е изключителна отговорност на Северна Македония".

Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

"Трябваше да бъдем мъдри и да включим българите в конституцията и досега щяхме да сме седнали на масата в ЕС, така че щяхме да покажем зъби на България. Ето как сега България е пред нас. Вместо ние да дискредитираме Радев, че не изпълнява решенията на съда в Страсбург, той ще ни дискредитира в Съвета на Европа", заяви пред "Свободен печат" бившият заместник-министър на вътрешните работи и професор Оливер Андонов.

"Докато в България се търси отговорът дали ДАНС е играла роля в ръководенето на публичните изяви на Ива Михайлова, в (Северна) Македония се повдига също толкова важен въпрос - какво са знаели нашите тайни служби? Дали Агенцията за национална сигурност (АНБ) и Агенцията за разузнаване са имали информация за евентуални дейности на българските структури за сигурност във връзка със случая и имало ли е комуникация между службите на двете страни", пише изданието Рацин.мк.

"За разлика от Агенцията за национална сигурност, която има контраразузнавателни функции, Агенцията за разузнаване събира и анализира информация от чужбина, която е от значение за националната сигурност и стратегическите интереси на (Северна) Македония. Именно затова възниква въпросът дали агенцията е разполагала с информация за начина, по който случаят с Михайлова е бил третиран от българските институции, включително евентуалната роля на местните структури за сигурност. Случаят отдавна е излязъл извън рамките на съдебно производство. Той предизвика дипломатически реакции, политически изявления и междудържавни разногласия, а сега в България се повдигат въпроси за действията на ДАНС. Политическото и дипломатическото измерение на един случай обаче не означава автоматично, че той представлява разузнавателна заплаха. Подобна оценка изисква конкретна информация и обстоятелства. Разполагала ли е Агенцията за разузнаване с такава информация? Ако е имало информация от значение за националната сигурност, обменена ли е тя с АНБ или други компетентни институции? Отговорите на тези въпроси все още не са известни на обществеността", пише изданието, според което случаят с Ива Михайлова остава предмет на съдебно производство за фатален пътнотранспортен инцидент, а отговорността за напускането ѝ на страната все още не е установена.

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