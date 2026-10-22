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Политическото напрежение в Албания се пренесе директно в пленарната зала, след като масов физически сблъсък между управляващи и опозиция превърна заседанието на парламента в истински хаос. Euronews Albania показа кадри на народни представители, които се блъскат и бият на фона на призивите за оставка на кабинета на Еди Рама в страната.

Балканите

Сблъсъкът се е разиграл по време на заседанието днес, когато депутатът от Демократическата партия (ДП) Фламур Нока е нахлул в сектора на управляващото мнозинство. Целта му е била да изтръгне картите за гласуване на своите опоненти, а в провокацията са се включили и други негови колеги от опозиционния блок.

Напрежението е ескалирало, след като депутатът от демократите Фидел Крека е нападнал бившия министър на вътрешните работи Ервин Ходжа. Крека първо е ударил ексминистъра с картата си за гласуване, след което го е изблъскал агресивно, предизвиквайки ръкопашен бой.

Инцидентът бързо е прераснал в бой, в което са се оказали въвлечени десетки законодатели от двата враждуващи лагера. Ситуацията е наложила намесата на част от присъстващите, които са опитвали да разтърват биещите се депутати, но заседанието е било напълно блокирано.

Агресията в албанския парламент се случва, докато в страната продължават мащабните антиправителствени протести на граждани и студенти, които настояват за сериозни промени и оставка на премиера социалист Еди Рама.

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