Милиардерът защити ограниченията върху Starlink и отрече да заема проруска позиция. Според него Украйна иска промяна на правилата за гражданската мрежа

10465 Снимка: АР/БТА

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Илон Мъск заяви, че САЩ са организирали свалянето на украинския президент Виктор Янукович през 2014 г. В интервю за "Ню Йорк Таймс" милиардерът обвини Вашингтон в намеса в събитията около Евромайдана, а украинският президент Володимир Зеленски - в лъжа заради ограниченията върху сателитната мрежа Starlink. Мъск защити решението си да не променя правилата за използване на услугата и отрече да заема проруска позиция.

Ръководителят на SpaceX призна, че Русия е агресор от гледна точка на нахлуването в Украйна. След това обаче допълни, че САЩ са организирали преврат срещу демократично избрания проруски президент на Украйна Виктор Янукович през 2014 г.

"Това е вярно, ние, Америка, организирахме преврат, за да свалим демократично избрания проруски президент на Украйна", заяви Мъск. Според него събитията нямало да се случат без помощта на Държавния департамент на САЩ и други американски институции.

"Мога да кажа доста неща за тази война. За нейния генезис, за нейната история - вероятно много повече от другите хора... Това, което ме тревожи морално е, че всеки ден хиляди са пращани на сигурна смърт, без да постигнат промяна на границите. Това се случва вече цяла вечност", заяви още Мъск.

Той призова да се отчита и съдбата на руските войници, които също губят живота си на фронта.

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"Трябва да проявявате съчувствие не само към украинските момчета, които умират, но и към руските, защото те са мобилизирани и принудени да отидат на фронта", заяви Мъск.

Ръководителят на SpaceX разкритикува това, което определи като прекалено опростен поглед към конфликта. "Мисля, че има твърде много от това разбиране, че Украйна е добра, а Русия е лоша. Всичко, което се прави на руснаците, е оправдано. Това е жестоко и ужасна позиция", каза той.

Илон Мъск обвини украинския президент Володимир Зеленски в лъжа относно ограниченията върху използването на американската военна сателитна система Starshield. Според ръководителя на SpaceX Киев всъщност настоява за облекчаване на ограниченията върху комерсиалната услуга Starlink, която се използва и от украинските въоръжени сили.

Миналата седмица Зеленски заяви, че Украйна е изправена пред нови ограничения при използването на Starshield. Според информацията връзката с мрежата работи само когато устройствата се движат със скорост под 161 км/ч. Това създава затруднения за използването на системата във военни условия, особено при операции с бързо движещи се платформи.

Мъск твърди, че правилата за използване на Starlink са в сила от години и не са променяни. "Това са правила, които съществуват от самото начало, вече от години. Знаете, хората ме притискат да ги променя, но аз няма да го направя", заяви той.

Милиардерът изтъкна и ролята на сателитната интернет система Starlink на SpaceX за украинската армия. Според него това е била единствената система, която руските сили не са успели да изключат.

"Имаше една система, която те не можаха да изключат, и това беше Starlink. Ако украинците не разполагаха със Starlink, цялата им фронтова линия щеше да се срине", заяви той.

Милиардерът добави, че според него е направил повече от всеки друг за Украйна. Той предупреди, че ако изключи Starlink, целият украински фронт ще "се срине незабавно".

В интервюто Мъск се включи чрез видеовръзка от Китай, където милиардерът придружава Тръмп за срещата на върха на АТИС.

Милиардерът уточни, че думите му не трябва да се приемат като про-руски.

"Вижте това, което свърших. SpaceX на практика унищожи 2/3 от руските космически дейности, защото ние отнехме комерсиалните полети на техните ракети "Союз". Редуцирахме цялата им индустрия с порядък от три. Никога не съм помагал на Русия. Нямам бизнес дейности в Русия. Нищо нямаме в Русия", заяви Мъск.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.