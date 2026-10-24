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Собственикът на "Спейс екс" Илон Мъск индиректно призна, че той е виновникът за ограничаване на сигнала на сателитната система "Старлинк" (Starlink) за украинските военни, от което те се оплакваха през последните десетина дни.

Русия - Украйна

"Използването на "Старлинк", гражданска търговска услуга, за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде", написа Мъск в своята социална мрежа "Екс".

"Старшийлд" (Starshield), различна система, се контролира от правителството на САЩ. Каквото те решат да направят, зависи от тях", уточни той.

По думите му военните на Украйна са нарушили условията за ползване на "Старлинк", като повтаря, че са го използвали "за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора".

"Тази вратичка беше затворена миналата седмица", заявява Мъск, като по този начин индиректно признава, че е отговорен ограничаването на сигнала, след като досега нито "Спейс екс", нито американското правителство поемаха отговорността за това.

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"Старлинк" остава критично важен за защитата на Украйна, тъй като е единствената система, която не може да бъде заглушена или унищожена, поне засега. Ако "Старлиинк" бъде изключен, фронтовата линия на Украйна ще рухне незабавно. Това не е заплаха, това е просто констатация на факт", посочи за пореден път той.

Мъск напомни още, че системата беше от решаващо значение за предотвратяването Русия да завладее Украйна в ранните дни на войната, тъй като всички други средства за комуникация бяха унищожени или заглушени от Русия.

Той изтъква, че "Спейс Екс" е направил много повече за защитата на Украйна от всяка друга частна компания.

"Нямам нищо друго освен абсолютно презрение към добродетелно-сигнализиращите зли военнолюбци, които настояват за безкрайни кланета и не предлагат реалистично решение на конфликта. Нека изгорите в ада", пише Мъск.

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