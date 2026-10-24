Илон Мъск: Военните на Украйна нарушиха условията и използваха "Старлинк" за убийства
Тази вратичка беше затворена миналата седмица, заяви собственикът на "Спейс екс", индиректно признавайки, че той е ограничил сигнала
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Собственикът на "Спейс екс" Илон Мъск индиректно призна, че той е виновникът за ограничаване на сигнала на сателитната система "Старлинк" (Starlink) за украинските военни, от което те се оплакваха през последните десетина дни.
Русия - Украйна
"Използването на "Старлинк", гражданска търговска услуга, за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде", написа Мъск в своята социална мрежа "Екс".
"Старшийлд" (Starshield), различна система, се контролира от правителството на САЩ. Каквото те решат да направят, зависи от тях", уточни той.
По думите му военните на Украйна са нарушили условията за ползване на "Старлинк", като повтаря, че са го използвали "за нападателни удари с дронове с цел убиване на хора".
"Тази вратичка беше затворена миналата седмица", заявява Мъск, като по този начин индиректно признава, че е отговорен ограничаването на сигнала, след като досега нито "Спейс екс", нито американското правителство поемаха отговорността за това.
"Старлинк" остава критично важен за защитата на Украйна, тъй като е единствената система, която не може да бъде заглушена или унищожена, поне засега. Ако "Старлиинк" бъде изключен, фронтовата линия на Украйна ще рухне незабавно. Това не е заплаха, това е просто констатация на факт", посочи за пореден път той.
Мъск напомни още, че системата беше от решаващо значение за предотвратяването Русия да завладее Украйна в ранните дни на войната, тъй като всички други средства за комуникация бяха унищожени или заглушени от Русия.
Той изтъква, че "Спейс Екс" е направил много повече за защитата на Украйна от всяка друга частна компания.
Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story.— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026
"Нямам нищо друго освен абсолютно презрение към добродетелно-сигнализиращите зли военнолюбци, които настояват за безкрайни кланета и не предлагат реалистично решение на конфликта. Нека изгорите в ада", пише Мъск.