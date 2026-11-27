Масирана атака с дронове срещу Санкт Петербург, има ранена и щети по сгради
Москва отговори с удари с дронове по обекти на украинската транспортна инфраструктура и военна промишленост
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Украйна предприе масирана атака с дронове срещу Санкт Петербург и областта. Една жена бе ранена и са нанесени щети по жилищни сгради, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и ТАСС.
Русия - Украйна
Администрацията на Санкт Петербург съобщи, че през нощта са били свалени 45 от общо 55 изстреляни дрона срещу града и Ленинградска област. Останалите 10 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Новгородска област.
Градската управа допълни, че при падането на отломки от свалените дронове са били повредени жилищни сгради в Приморски и Виборгски район, а Ладожкият мост над река Нева е бил временно затворен, предаде БТА.
Министерството на отбраната на Русия от своя страна информира, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 318 украински дрона над различни региони в Русия, а трима души са получили наранявания в Новоросийск, посочи оперативният щаб в Краснодарски край.
Руското министерство на отбраната допълни, че руските сили са нанесли удари с дронове по обекти на украинската транспортна инфраструктура и военна промишленост, както и по плавателни съдове, превозващи товари за украинската армия.
Поразено е било предприятие от военно-промишления комплекс на Украйна в Хмелницка област, логистичен център в Киевска област, две електроенергийни подстанции в градовете Кривой Рог и Житомир, както и завод и обект на транспортната инфраструктура в град Запорожие.
Олександър Ганжа, ръководителят на областната военна администрация в Днепропетровска област в Украйна на свой ред заяви, че няколко инфраструктурни съоръжения са били повредени в областта, а в Кривой Рог са били нанесени щети на транспортната инфраструктура и складово помещение.