Мащабна операция в Германия заради газов облак след инцидент в завод (видео)
Причината и пълният размер на аварията все още са неясни
В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА.
Според местни и регионални медии аварията е възникнала по време на работа в галванично предприятие. В резултат на падане на метална част в киселинен съд е последвала реакция, довела до горене и отделяне на жълтеникав облак газ, който се носи към близкия град Ашафенбург. Това накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.
Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.
BREAKING: A chemical accident at an electroplating plant in Mainaschaff, Germany has triggered a major fire response.— Volcaholic (@volcaholic1) October 7, 2025
Residents in Mainaschaff and Aschaffenburg are urged to stay indoors amid a toxic smoke warning.pic.twitter.com/AvPtrxlOLv
Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.
Giftige Rauchwolke nach Ereignis in Mainaschaff - Mainaschaff und #Aschaffenburg#Chemieunfall pic.twitter.com/97SNmlj6H2— Rami (@Rami888) October 7, 2025
Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.
Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още са неясни.
ALLEMAGNE : Accident signalés dans une usine de galvanisation à Mainaschaff, en Bavière, provoquant le dégagement d'un nuage de gaz jaunâtre. Les autorités exhortent la population de la ville à rester chez elle et à faire rentrer les personnes de l'extérieur. pic.twitter.com/hK1LKxu8nf— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 7, 2025
Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.