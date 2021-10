Най-малко 30 души са пострадали при сблъсъка на два влака в тунизийската столица снощи, съобщи тунизийското радио "Мозаик ФМ" като се позова на националната железопътна компания, предадоха световните агенции.

Ранените са транспортирани в две болници. Засега няма информация за причината за инцидента, отбелязва Ройтерс.

По информация на "Мозаик ФМ", едната влакова композиция се врязала в спрял пътнически влак на на гара Мегрен, предаде ТАСС.

#BreakingNews At least 33 people suffered injuries of varying degrees following a collision between two passenger trains in Tunisia’s capital pic.twitter.com/jlPdtXD6hl