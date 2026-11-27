Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньес свиква спешно събрание заради инцидентите на "Стад Велодром"

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Прокуратурата в Марсилия съобщи, че са образувани две разследвания след ожесточените сблъсъци на стадиона "Велодром", в които са участвали привърженици на "Олимпик Марсилия" и при които са пострадали фенове на "Левски", съобщават Франс прес и "Фигаро".

"Едното разследване е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди (с използване на оръжие, от група лица и на територията на спортно съоръжение), извършени по инициатива на привърженици на марсилския клуб", уточнява прокуратурата в отговор на запитване на Франс прес.

Отделно е образувано второ разследване "за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици".

Инцидентите започнали около десет минути преди началото на мача вчера вечерта, когато стотици привърженици на "Олимпик Марсилия" напуснали Южната трибуна и се насочили към трибуна "Жан Буен" – една от страничните трибуни на стадион "Велодром", където обичайно се настаняват и официални лица и представителите на медиите, допълва местното обвинение, цитирано от БТА.

Министърът на вътрешните работи на Франция свиква спешно събрание заради инцидентите на "Стад Велодром"

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Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньес окачестви като "недопустими" инцидентите на "Стад Велодром" на мача между Олимпик Марсилия и Левски (1:0) в Лига Европа. Той осъди насилието с най-голяма строгост и увери, че "отговорните за това ще отговарят за действията си", предаде сайтът rmcsport.bfmtv.com.

"Сцените на сериозно насилие на "Стад Велодром", които се случиха вчера вечерта по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, са недопустими и аз ги осъждам с най-голяма строгост", заяви Нуньес, цитиран от медията.

"Цялата светлина трябва да бъде насочена към обстоятелствата на това насилие и към поведението, което води към омраза. действащите лица, от едната и другата страна, ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си", добави той. "Събирам днес властите и компетентните служби", каза още френският министър. "Отново казвам: насилието, като подтикване към омраза и провокацията нямат място на нашите стадиони", подчерта Лоран Нуньес.

По-рано през деня френският президент Еманюел Макрон също осъди с най-голяма строгост "Действията на насилие към българските привърженици".

Депутатът от лявата радикална партия "Непокорна Франция" Манюел Бомпар пък посочи, че един от привържениците на Левски е заснет да прави нацистки поздрав на трибуните. "Тази вечер на "Велодром" привърженик на Левски София е заснет, докато прави нацистки поздрав. Крайната десница няма място на нашите стадиони", написа той в социалната мрежа X.

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