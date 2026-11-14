Говорителката на Руското външно министерство нарече алианса с "болен зъб", който е отслабил Стария континент

12833 Снимка: БТА/АП

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"Европа би била по-сигурна без НАТО", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, като сравни организацията с "болен зъб", предаде ДПА.

"Ако НАТО не съществуваше - имам предвид, ако алиансът не беше играл и не продължаваше да играе ролята, която е играл - сигурността в Европа вероятно щеше да бъде много по-голяма", каза Захарова в отговор на критиките срещу призивите на Москва за реорганизация на европейската архитектура на сигурността.

"НАТО е именно организацията, която - както бихте казали, подобно на болен зъб - е отслабила имунната система на Европа, на нейната западна част, на Централна Европа и, всъщност, на целия свят, като изисква и изразходва колосално количество ресурси за реактивни мерки", каза говорителката на Руското външно министерство.

По този начин Захарова отговори на изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ТАСС.

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Мерц беше заявил, че "няма нужда да се обсъждат въпроси, свързани с европейската архитектура на сигурността, с Русия".

"Няма нужда да обсъждаме това - тя вече съществува", каза Мерц. Европейските лидери наскоро отхвърлиха предложението на Москва на среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, отбелязва ДПА.

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