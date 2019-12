223 Снимка: AP/БТА

Френският президент Еманюел Макрон не се отказва от изявлението си, че НАТО е в състояние на "мозъчна смърт", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Поддържам" това изявление, заяви Макрон на съвместна пресконференция с Доналд Тръмп малко преди началото на среща на върха на Северноатлантическия алианс в Лондон.

Няколко часа по-рано, току-що пристигнал в Лондон, президентът на САЩ обяви изявлението на Макрон за Алианса за "много обидно". Използва и друга формулировка - определи го като "много, много гадно" ("It is a very, very nasty statement"), предаде Би Би Си.

Макрон също така призова за стратегически диалог с Русия.

"Трябва да започнем диалог без илюзии с Русия, за да намалим" потенциала за конфликтна ситуация с тази страна, заяви още Макрон. Френският президент уточни, че като предварително условие трябва да бъде постигнат напредък в уреждането на кризата между Русия и Украйна.

На свой ред, на съвещание, посветено на държавните отбранителни поръчки за нуждите на Военноморския флот, руският президент Владимир Путин каза, че остарелите блокови стереотипи на мислене, свойствени на НАТО, не могат да бъдат инструмент за сътрудничество в бързо променящия се свят. Той напомни, че НАТО бе създадена на 4 април 1949 г. като основен елемент на започващата тогава Студена война и за противодействие на Съветския съюз.

"Днес, както е известно, Съветският съюз го няма. Няма го и Варшавският договор, т.е. военният пакт, създаден в отговор на създаването на НАТО, а НАТО не само продължава да съществува, но и се развива", отбеляза Путин.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че САЩ, както и Русия, искат да сключат споразумение за контрол на въоръженията, но с привличането на Китай към този договор, сега или на по-късен етап.

"Трябва да го кажа, Русия иска да сключим сделка за контрола на въоръженията . . . Русия много иска да постигнем сделка за контрола на ядрените оръжия", заяви Тръмп.

"Сигурно ще включим също и Китай. Можем да го включим по-късно, а можем и сега", допълни американския президент.