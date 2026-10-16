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На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен.

"В момент, когато Русия избира да ескалира конфликта, тъй като е в задънена улица на фронта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта френският държавен глава в публикация в социалната мрежа Екс, предава БТА.

В пост в приложението Телеграм Зеленски определи разговора си с Макрон като много конкретен и съдържателен и заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация".

Зеленски съобщи още, че през следващия месец Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, а също, че двете биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.

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