Това се случи часове, след като френският президент призна Палестина

9316 Скрийншот: YouTube

Френският президент Еманюел Макрон бе блокиран в централната част на Ню Йорк. Причина за това стана решение на полицията да спре движението по улиците, за да пропусне кортежа на Доналд Тръмп. Видео показва как френският президент настоява да бъде пропуснат през барикадите. След като получава отказ, Макрон звъни на Тръмп и шеговито му казва да "разчисти пътя", съобщава "Телеграф".

Блокирането на Макрон става непосредствено след Общото събрание на ООН, където той призна палестинска държава.

"Ако не виждате кортежа ме пуснете да мина", казва Макрон на полицай пред металната бариера.

Принуден да чака, той звъни на Тръмп: "Хей, как си? Познай къде съм - чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради теб, ха!", казва френският лидер.

Изглежда полицията не е позволила на Макрон да наруши наложената блокада. Видеото показва как по-късно той тръгва пеша към френското посолство, все още говорейки с Тръмп по телефона.

По време на импровизираната си разходка из Манхатън Макрон позира за снимки с минувачи и дори е целунат по главата от мъж, на което се смее.