Макрон блокиран в Ню Йорк. Звъни на Тръмп да "разчисти пътя" (видео)
Това се случи часове, след като френският президент призна Палестина
Френският президент Еманюел Макрон бе блокиран в централната част на Ню Йорк. Причина за това стана решение на полицията да спре движението по улиците, за да пропусне кортежа на Доналд Тръмп. Видео показва как френският президент настоява да бъде пропуснат през барикадите. След като получава отказ, Макрон звъни на Тръмп и шеговито му казва да "разчисти пътя", съобщава "Телеграф".
Тръмп
Блокирането на Макрон става непосредствено след Общото събрание на ООН, където той призна палестинска държава.
"Ако не виждате кортежа ме пуснете да мина", казва Макрон на полицай пред металната бариера.
Принуден да чака, той звъни на Тръмп: "Хей, как си? Познай къде съм - чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради теб, ха!", казва френският лидер.
Изглежда полицията не е позволила на Макрон да наруши наложената блокада. Видеото показва как по-късно той тръгва пеша към френското посолство, все още говорейки с Тръмп по телефона.
По време на импровизираната си разходка из Манхатън Макрон позира за снимки с минувачи и дори е целунат по главата от мъж, на което се смее.
Priceless: Police in New York stops Macron's car, because the street is closed for Trump's convoy.
Macron calls Trump to allow him to pass, but Trump humiliates Macron and tells him to walk instead, which he does
Привидно приятелският разговор между двамата съюзници се случва на фона на обтегнат момент в отношенията между Франция и САЩ, след като Макрон се противопостави на Тръмп и призна Палестина.
Макрон играе ключова роля в убеждаването на редица държави да признаят палестинска държава. Речта му дойде ден след като Великобритания, Канада и други западни съюзници направиха същата историческа стъпка в неделя.
"Нищо, абсолютно нищо, не оправдава продължаването на войната в Газа", заяви Макрон.
Тръмп по-рано осъди признаването като "награда за Хамас". Когато Макрон обяви намерението си през юли, Тръмп го отхвърли като показна акция.
"Той е различен тип човек. Добре е, играч от отбора е. Но каквото и да казва, няма значение - няма да промени нищо", коментира Тръмп решението на френския президент.
Той добави, че Макрон е "добър човек" и "го харесва", но изявлението му "няма никаква тежест".
Очаква се малко по-късно днес Тръмп да говори пред Общото събрание на ООН, където световни лидери се събраха за 80-годишнината на международната организация. Очаква се той да се срещне и с арабски лидери.ИЗБРАНО