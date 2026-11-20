Двамата генерали са пенсионирани по решение на изпълняващия длъжността президент, мотивирано с "кадровите потребности на армията"

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Министерството на отбраната на Сърбия потвърди, че директорът на Агенцията за военна сигурност (ВБА) генерал-лейтенант Джуро Йованич и командирът на специалния отряд на Военната полиция "Кобра" бригаден генерал Дарко Джошич са прекратили професионалната си военна служба и се пенсионират, предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

В съобщението на ведомството от вчера се уточнява, че двамата генерали са освободени от служба по решение на изпълняващия длъжността президент, мотивирано с кадровите потребности на армията.

Министерството подчертава, че прекратяването на професионалната военна служба с право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не става по лично искане на военнослужещите. Изключение са случаите, в които службата на офицер или подофицер е удължена по негово желание, след като е изпълнил законовите условия за пенсиониране или когато са налице основанията, предвидени в Закона за пенсионното и инвалидното осигуряване.

В изявлението си Министерството на отбраната на Сърбия призова медиите и обществените личности да се въздържат от разпространяване на сензационна, неточна, непълна или непроверена информация за системата на отбраната. Според ведомството подобни публикации, разпространявани от некомпетентни лица, не допринасят за предоставянето на точна и достоверна информация на сръбските граждани.

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По-рано представители на "Студентска листа", която спечели парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, призоваха за оставки на ръководителите на силовите структури в страната, припомня РТС.

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