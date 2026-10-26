80-годишният ляв политик спечели 51,77% от гласовете срещу 48,23% за кандидата на десницата Флавио Болсонаро

7304 Снимка: АП/БТА

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Кандидатът на левицата Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия, съобщи избирателната комисия на страната. Той победи на балотаж опонента си от десницата, сенатор Флавио Болсонаро, и така си осигури четвърти непоследователен мандат, предаде Ройтерс.

При преброени 99,9% от избирателните секции 80-годишният ляв политик получава 51,77% от действителните гласове срещу 48,23% за своя съперник. Избирателните секции в Бразилия затвориха след безпрецедентно удължаване на изборния ден и оспорван втори тур на президентските избори, на който един срещу друг се изправиха досегашният държавен глава и сенаторът от десницата, предаде ДПА.

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Гласуването бе удължено с два часа заради проблеми с транспортирането на избиратели до секциите. Около 159 милиона бразилци имаха право на глас на вчерашните избори.

Старият нов президент обърна мача на балотажа, след като загуби първия тур от сина на бившия държавен глава.

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Победата на Лула да Силва е изненадващ обрат, след като Болсонаро, най-големият син на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро, спечели първия тур на изборите.

Лула става първият кандидат след възстановяването на демокрацията в Бразилия през 80-те години на миналия век, който печели президентските избори, след като е завършил втори на първия тур, пише БТА.

Бившият металург и синдикален лидер, който управлява Бразилия от 2003 до 2011 г. и се завърна на власт през 2023 г., отново успя да преодолее сериозни политически трудности. Между 2018 и 2019 г. той излежава присъда по обвинения в корупция, която впоследствие е отменена, което му позволява да се кандидатира отново и да победи Жаир Болсонаро на изборите през 2022 г.

Според социолози по-високата от очакваното избирателна активност е допринесла за победата му. По време на предизборната кампания Лула изтъкваше намаляването на бедността и социалното неравенство, както и рекордно ниските равнища на безработица, неграмотност и обезлесяване през третия му мандат. Той обеща също безплатен обществен транспорт през почивните дни и увеличение с 15% на социалните помощи по една от основните правителствени програми.

Победата на Лула представлява и пречка пред разширяването на влиянието на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка, където през последните години редица десни правителства възприеха политиката на Вашингтон по въпросите на сигурността и миграцията, отбелязва Ройтерс.

Четвъртият мандат на Лула обаче може да се окаже най-трудният му досега. На парламентарните избори Бразилия избра най-консервативния си Конгрес от възстановяването на демокрацията насам. Либералната партия на Болсонаро и нейните съюзници могат да разполагат с над 280 места в долната камара и до 50 места в Сената, което би им осигурило мнозинство и в двете камари.

Според преподавателя по международни отношения във фондация "Жетулио Варгас" в Сао Пауло Оливер Щюнкел това може сериозно да ограничи възможностите на президента да провежда политиката си. Той прогнозира затруднения при назначенията във Върховния съд, управлението на парламентарните коалиции и дори опасност от процедура по отстраняване на президента.

Лула ще трябва да се справя и с икономически предизвикателства. Правителството прогнозира забавяне на икономическия растеж до 2,3% през 2027 г., а държавният дълг надхвърля 82% от брутния вътрешен продукт - най-високото му равнище от пандемията насам. Високите лихвени проценти и нарастващата задлъжнялост на домакинствата допълнително усложняват икономическата обстановка.

Според анализатори новият десен Конгрес вероятно ще настоява за структурни реформи в подкрепа на бизнеса и за ограничаване на публичните разходи, което може да доведе до социално напрежение.

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