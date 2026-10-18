Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Литва нареди на жителите си в северните и централните си части да се скрият в бомбоубежищата за около час днес заради засечен неизвестен летящ обект, съобщиха армията и местният щаб за управление при кризи, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. Докато траеше обявеният "код червено" за въздушна тревога, самолети от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство бяха вдигнати във въздуха, а летището на втория по големина град в Литва, Каунас, беше затворено, съобщиха от щаба.

Русия - Украйна

Литовската армия разследва възможни отломки от дрон в района на село на име Юоджионис в Северна Литва, които евентуално да са попаднали там, след като засеченият летящ обект е изчезнал от радара, допълниха от щаба. Обектът вероятно е влязъл от Полша, посочи щабът, като се позова на литовската армия. Полша проверява възможно нарушение на въздушното си пространство от неидентифициран обект, съобщи по-рано днес полската армия.

Северният съсед Латвия също обяви въздушна тревога, но после свали нивото ѝ до "код жълто", като предупреждението се отнасяше за някои от пограничните райони с Литва. Подобно на литовските си колеги след около час латвийските власти обявиха край на тревогата, а армията съобщи, че тя е била обявена заради "възможна заплаха".

През последните месеци в небето на балтийските страни многократно навлизаха украински дронове. Според Киев това са безпилотни апарати, отклонени от курса си от руските системи за заглушаване на сигнала.

Това предизвика опасения, че войната на Русия в Украйна се разраства към границите на НАТО.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10136
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12251
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1537
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5508
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2307
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3900
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1524
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432