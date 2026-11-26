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Министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис призова Европейският съюз да обяви Главното разузнавателно управление (ГРУ), руската военна разузнавателна служба, за терористична организация на фона на нарастващия брой атаки и саботажи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

ГРУ тероризира европейските общества, лицата, вземащи решения, и отделни граждани, заяви Будрис пред германският в. "Велт" в изявление, публикувано днес. Той посочи, че литовските разузнавателни служби са идентифицирали отговорните за конкретни операции лица и че съдилищата в страната са постановили присъди по свързани с това дела.

Будрис заяви, че подобни правни мерки биха могли да бъдат предприети в Германия, като посочи "опита за атентат на летището в Лайпциг в началото на август, когато близо до украински товарен самолет беше открит дрон, пренасящ експлозиви".

В момента петима мъже са подсъдими в Литва по обвинения в тероризъм, след като срещу тях са повдигнати обвинения, според които те са изпратили пратки под формата на колети, съдържащи самоделни взривни устройства. Смята се, че операциите са били организирани от лица, свързани с ГРУ.

Литовските власти също така са повдигнали обвинения срещу няколко души за опит за палеж и вандализъм, за които се предполага, че са били извършени по поръчка на ГРУ.

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Руската разузнавателна служба неведнъж е била обвинявана за ролята си в извършването на подобни операции в западни държави, отбелязва ДПА.

Будрис заяви, че Русия трябва да разбере, че действията ѝ срещу западните държави вече не са просто хибридна война, а представляват неконвенционална война, която потенциално може да пресече прага за задействане на член 5 от Североатлантическия договор.

Съгласно член 5, въоръжено нападение срещу една или повече държави членки на НАТО се счита за нападение срещу всички, което задължава съюзниците да окажат взаимна помощ.

Литва, която граничи с руския балтийския ексклав Калининград и с Беларус, която е съюзничка на Москва, е твърд поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия. Балтийската държава неведнъж е предупреждавала за засилване на заплахата от руски шпионски и диверсионни операции, отбелязва ДПА.

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