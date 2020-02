Хитра лисица успя да се промъкне покрай охраната в сградата, където са кабинетите на британските депутати в центъра на Лондон, и предизвика хаос, докато се разхождаше, съобщи Скай нюз.

Лисицата беше видяна на ескалатора в Порткълъс хаус и в кафенето, като стигна чак до четвъртия етаж.

"Тъкмо си тръгваме от Уестминстър вечерта и виждаме лисица да се качва с ескалатора в Порткълъс хаус - написа депутатката Джулия Лопез в туитър . - Виждали сме странни неща в Парламента от 2017 г., но това е върхът!".

"Ако лисицата иска да яде мишки и плъхове в Парламента, това може да е полезно развитие" - беше друг коментар.

Депутатът Карл Търнър успя да заснеме лисицата как се промъква покрай полицай.

След като лисицата се пробва в политиката, остави нещо миришещо за почистване на пода.

So apparently there was a fox running around in Portcullis House atrium about half an hour ago, and now I’ve just found this outside my office (2 floors up!) #Foxontherun pic.twitter.com/4ZgY112cUo