Лидерката на "Алтернатива за Германия" очаква опит за забрана на партията
Формацията се подготвя отсега за това и ще видим какво ще се случи, каза Алис Вайдел
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Лидерката на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел заяви, че очаква през следващата година да бъде внесено искане за забрана на политическата формация, предаде ДПА.
Европа
В подкаст на германския вестник "Велт" Вайдел заяви днес, че според нея през 2027 г. ще бъде направен опит партията да бъде обявена за противоконституционна и забранена, като допълни, че формацията "се подготвя за това и ще видим какво ще се случи".
Искане за забрана на партията може да бъде внесено във Федералния конституционен съд на Германия от една от двете камари на парламента - Бундестага или Бундесрата, както и от федералното правителство, уточнява БТА.
След това съдът трябва да се произнесе по въпроса.
Възможността за внасяне на подобно искане от известно време е предмет на дебати в Германия.
Вайдел остро разкритикува наскоро одобрената от Бундестага реформа на разузнавателните служби, като заяви, че тя ще създаде предпоставки за започване на процедура за забрана на АзГ.
Законопроектът предвижда предоставянето на по-широки правомощия на разузнавателните служби за противодействие на шпионажа, тероризма и саботажа.
Дейността на Федералната служба за защита на конституцията вече няма да се ограничава до събирането на информация, като за първи път службата ще има право да предприема и тайни мерки за защита на имущество и информационни системи при конкретни заплахи.