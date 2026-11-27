Според Херберт Кикъл в Киев дължат това на Европа заради оказаната помощ

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Лидерът на Австрийската партия на свободата Херберт Кикъл призова сирийците и афганците, които не са получили право на убежище да бъдат депортирани от Европа в Украйна след края на войната, съобщават местните медии.

"ЕС е налял стотици милиарди в Украйна. В това число и 3,6 милиарда австрийски пари. Защо на европейско равнище да не поискаме - когато настъпи мир - като компенсация те да приемат онези хора, които не можем да изпратим в страните им на произход? Имам предвид, че в Киев все пак ни дължат нещо. В края на краищата там, както се твърди, ценностите на Запада са напълно запазени и не е нужно да се харчат огромни суми за полет до Руанда на разстояние от 5 700 километра (в момента в ЕС се обсъжда идеята за създаване на територията на Руанда на център за настаняване на бежанци, които нямат право на убежище в Европа), а тези хора могат да бъдат изпратени в Украйна с влак или с автобус.

Това дори може да се окаже изгодна ситуация за всички: може би Украйна ще се нуждае от тези хора за възстановяването на страната", заяви Кикъл в интервю за в. "Хойте". На въпроса какво ще стане, ако тези мигранти не поискат да останат в Украйна, той отговори: "Те могат да заминат по всяко време, но вече не при нас".

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След изказването на лидера на АПС, чиято фракция е най-голяма в парламента, но е в опозиция, последваха остри реакции от страна управляващата коалиция. Генералният секретар на управляващата в коалиция Австрийската народна партия Маркус Гстьотнер определи предложението на Кикъл просто като опит да привлече вниманието с безкомпромисни изявления. "Но искането за депортиране в Украйна вече изглежда просто абсурдно. Мотото изглежда е: внимание на всяка цена. Но това не помага на Австрия", заяви Гстьотнер, цитиран от в. "Куриер".

"Ако някой ни дължи нещо, то това е Русия. Путин започна тази война, Путин изстреля цените на енергията, а инфлацията се усеща и до днес в портфейлите на хората в Австрия", заяви федералният търговски управител Клаус Зелтенхайм от другата партия в управляващата тройна коалиция - Австрийската социалдемократическа партия. "Кикъл изпраща сметката на жертвата, вместо на виновника. Той нарича това "печеливша за всички" ситуация, но в действителност печели само един: Путин", подчерта той.

Председателят на парламентарната група на либералната партия "Неос" Яник Шети го определи като "объркващо предложение", което е цинично, нереалистично и юридически неприложимо. "Това, което е правно невъзможно, е да се депортират хора с влак в чужда зона на военни действия. Херберт Кикъл знае това много добре", заяви Шети. Работи се по въпроса сирийците да могат да се върнат в Сирия, а украинците - в Украйна, за което са необходими мир и подкрепа за възстановяването, заяви той.

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