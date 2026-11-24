МВнР на Триполи обяви, че следи с голямо безпокойство и категорично осъжда изявленията на украинския президент

1358 Снимка: БТА/АР

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Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди атаките срещу руски кораби, близо до Бенгази, за които Украйна пое отговорност, и официално поиска обяснение от Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера Володимир Зеленски официално потвърди, че Украйна стои зад атаката срещу руската ракетна корвета "Меркурий" край бреговете на Либия. По думите му при специалната операция, проведена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и украинските Сили за отбрана, са използвани седем морски дрона украинско производство. Освен корветата е бил унищожен и руски военен хеликоптер Ка-27, а товарният кораб MV ANGARA е бил поразен.

Според Службата за сигурност на Украйна плавателният съд MV ANGARA, с идентификационен номер IMO 9179842, е включен в санкционни списъци и е използван за транспортиране на руска военна техника.

В изявление Министерството на външните работи на Либия заяви, че следи с "голямо безпокойство и категорично осъжда изявленията на украинския президент относно извършването на военни операции срещу руски кораби в близост до град Бенгази".

То призова украинските власти "да дадат официално обяснение относно естеството и обхвата на обявените операции".

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Руският товарен кораб, който пък беше ударен от дронове край Финския залив, беше изтеглен до Санкт Петербург, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко написа в приложението Телеграм, че корабът "Спарта II" и 16-членният му екипаж са пристигнали на пристанището.

Екипажът бе евакуиран първо със спасителни лодки, а след това с руски кораб, който е бил наблизо, след като плавателният съд в събота бе ударен от дронове и на борда му избухна пожар.

Дрожденко уточни, че няма пострадали.

Финландската армия заяви, че ударът срещу "Спарта II" най-вероятно е извършен от Украйна и че по-късно корабът е отнесен във финландски води.

В необичайно трансгранично сътрудничество в борбата с пожара се включиха два руски, два естонски и три финландски кораба.

Украйна не е коментирала официално инцидента.

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