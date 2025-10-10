Еманюел Макрон не планира да посочи политик от левицата за премиер на Франция, заявиха лидери на леви формации след разговори с френския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция

Макрон се срещна днес в Елисейския дворец с ръководителите на системните партии с надеждата да осигури подкрепата им за нов премиер - шести за по-малко от 2 години.

Последният от тях, Себастиан Льокорню, беше назначен за премиер на 9 септември и подаде оставка още на следващия ден, след като обяви състава на новия кабинет.

"Не се стремим към разпускане на парламента, но и не ни е страх от такъв развой", каза лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор пред журналисти след срещата.

На нея не бяха поканени крайнодесният "Национален сбор" и крайнолявата "Непокорна Франция" - две от най-големите партии в Националното събрание.

