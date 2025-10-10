"Не се стремим към разпускане на парламента, но и не ни е страх от такъв развой", каза лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор

Еманюел Макрон не планира да посочи политик от левицата за премиер на Франция, заявиха лидери на леви формации след разговори с френския президент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макрон се срещна днес в Елисейския дворец с ръководителите на системните партии с надеждата да осигури подкрепата им за нов премиер - шести за по-малко от 2 години.

Последният от тях, Себастиан Льокорню, беше назначен за премиер на 9 септември и подаде оставка още на следващия ден, след като обяви състава на новия кабинет.

"Не се стремим към разпускане на парламента, но и не ни е страх от такъв развой", каза лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор пред журналисти след срещата.

На нея не бяха поканени крайнодесният "Национален сбор" и крайнолявата "Непокорна Франция" - две от най-големите партии в Националното събрание.

