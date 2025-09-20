Летището в Брюксел заяви, че половината от насрочените за утре заминаващи полети, ще трябва да бъдат отменени заради продължаващите нарушения на въздушния трафик след кибератаката, която засегна няколко европейски летища, предаде Ройтерс.

"Летището в Брюксел е поискало от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети с цел да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент", каза говорител на летището в белгийската столица.

Хаос и закъснения на летища в Германия, Белгия и Великобритания заради мащабна кибератака
Виж още Хаос и закъснения на летища в Германия, Белгия и Великобритания заради мащабна кибератака

Кибератаката е насочена срещу доставчик на софтуер за автоматизирано чекиране и качване на борда, предоставен от Collins Aerospace. Това доведе до сериозни затруднения в работата на летищата в Брюксел, Лондон (Хийтроу), Берлин и Дъблин.

Снимка: АР/БТА

Автоматизираните системи за регистрация и допускане на борда на самолетите са излезли извън строя и служителите са преминали към обслужване на ръка.

Снимка: АР/БТА

Въпреки че част от авиокомпаниите, като Brussels Airlines, успяха да адаптират операциите си, използвайки независими системи за самостоятелно чекиране, пътниците са посъветвани да проверят статуса на своите полети преди да се отправят към летището. Очаква се нарушенията да продължат и в неделя, 21 септември.

Снимка: АР/БТА

Летищните власти и авиокомпаниите работят усилено за възстановяване на нормалната работа, но пътниците трябва да бъдат подготвени за възможни закъснения и отменени полети.

Снимка: АР/БТА

 

