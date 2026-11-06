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Двама души загинаха, след като лек самолет се разби в ранния следобед на автомагистрала между град Бург и крайпътния комплекс Кренберге североизточно от германския град Магдебург.

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Според първоначалното разследване при инцидента не са засегнати превозни средства, движещи се по аутобана A2.

След удара самолетът се е запалил, а платното в посока Хановер е било затворено за движение, съобщи полицията.

На мястото на катастрофата са изпратени пожарни екипи от няколко близки населени места, линейки, екипи за психосоциална подкрепа при извънредни ситуации, както областният началник на пожарната служба.

Кадри от мястото показват пожарникари, които гасят останките от червено-бял самолет на около един километър от комплекса Кренберге.

Голяма част от самолета е била унищожена.

Опашната му част е останала върху платното на магистралата, а обгорели отломки са били разпръснати по близкия насип.

Автомагистрала A2 е един от най-важните транспортни коридори в Германия, като свързва района на Берлин с германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

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