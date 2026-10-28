Все още не е ясно дали президентът Владимир Путин ще пътува за разговорите на върха в Маями през декември

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Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще оглави руската делегация за срещата на първите дипломати на страните от Г-20 в американския град Атланта на 30 и 31 октомври, съобщи говорителката на Министерството на външните работи на Федерацията Мария Захарова, цитирана от РИА Новости и ТАСС.

Дневният ред на срещата в Атланта се очаква да включва широка дискусия за геополитическите предизвикателства, засягащи глобалната икономика, включително въпроси, свързани с продължаващи конфликти, уточни Захарова.

От Държавния департамент на САЩ съобщиха, че основните теми на срещата ще са геополитическите кризи и техните последици за енергетиката и световната търговия. В изявлението се подчертава неразривната връзка между международната сигурност и икономическия просперитет, като от администрацията във Вашингтон изтъкват, че предстоящите дискусии имат за цел да положат основите за бъдещи разговори в рамките на срещата на върха на лидерите на Г-20.

През април руският заместник-министърът на външните работи Александър Панкин съобщи, че Русия е поканена да участва на най-високо равнище в срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в Маями, Флорида, на 14-15 декември. Тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който също потвърди информация, уточни, че не е взето решение кой ще представлява държавата на форума.

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Американският президент Доналд Тръмп обаче коментира, че присъствието на руския президент Владимир Путин на предстоящата през декември среща на Г-20 в САЩ "би било много полезно".

Руският президент рядко е пътувал в чужбина от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и посещава предимно държави от бившия СССР, откакто Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за неговия арест.

Заповедите на МНС са задължителни за всички държави от Римския статут. САЩ обаче не е една от тях и няма автоматично задължение да изпълнява заповедта на Съда в Хага. Въпреки че президентът Бил Клинтън подписва статута през 2000 г., Джордж Буш-младши официално оттегля подписа през 2002 г., опасявайки се от политически мотивирани преследвания на американски военни и служители. САЩ поддържат позиция на необвързаност и често на противопоставяне спрямо дейността на съда.

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