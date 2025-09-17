Външният министър отбеляза, че обменът на територии или опитът да се "съблазни" руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията със САЩ по въпроса за Киев няма да дадат резултат

1042 Снимка: БТА/АР

Киев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Министърът също така отбеляза, че обменът на територии или опитът да се "съблазни" руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията със САЩ по въпроса за Украйна няма да дадат резултат.

По думите на Лавров, властите в Киев се опират на мнението на "партията на войната". "В Европа, а и в Америка има някои политици, особено в Конгреса, които принадлежат към тази партия", каза министърът.

"Лидерите на Европейския съюз и страните от НАТО искат да провалят мирния процес в Украйна", каза Лавров и добави: "Европа се опитва доста безскрупулно да си извоюва място на масата за преговори. Въпреки че от позицията, която тя изповядва, от позицията на реваншизма, на нанасянето на стратегическо поражение на Русия, разбира се, няма какво да прави на масата на преговорите".

"Европейският съюз и натовски Брюксел искат именно това: те (европейските лидери - бел. ТАСС), разбира се, искат да провалят мирния процес", отбеляза руският външен министър.

"Европейците и украинският режим се опитват да убедят (президента на САЩ) Доналд Тръмп да се откаже от мирните усилия, да се върне към конфронтацията с Русия и, по същество, да превърне "войната на Байдън" във "войната на Тръмп", отбеляза Лавров и допълни: "Напълно очевидно е, че това тревожи много европейски лидери, включително в Париж, Берлин, Лондон и Брюксел".

"Европа обмисля и изпращането на свои контингенти, както казах, в Украйна, които, както вече обявихме, ще се смятат за легитимна военна цел за Русия", допълни министърът.

По думите му, разсъжденията на европейските лидери за създаването на забранена за полети зона над Украйна напомнят терзанията на героите на Илф и Петров, тоест хора, които не носят отговорност за нищо, но обичат да се представят за големи дейци и да говорят за неща и за въпроси, в решаването на които не са в състояние да направят нищо.

"Ще настояваме, разбира се, да има гаранции за сигурност. Ние постигнахме това през февруари 2014 г., а след това и година по-късно, когато бяха съгласувани и одобрени новите принципи и споразумения. Гаранциите за сигурност трябва да съответстват напълно на ангажиментите на Запада, заложени в Устава на ООН и в документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от Истанбул през 1999 г. и от Астана през 2010 г.", каза министърът.

Лавров отбеляза, че тези гаранции за сигурност, трябва да се основават на принципа на неделимост на сигурността и на принципа, според който никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на сигурността на други.

"Киевските власти, които не спазваха принципа на равноправието, не можеха и не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия", посочи още руският външен министър.

Лавров припомни, че още преди началото на войната украинският президент Володимир Зеленски е заявявал, че тези, които живеят в Украйна и се смятат за свързани с руската култура и руския език, трябва да "се махнат в Русия".

"Как може такъв режим, чийто лидер изрича подобни неща, да представлява населението, за което говори, претендирайки, че това е територия на Украйна? Това е грубо нарушение на Декларацията от 1970 г. и като такова трябва да се възприема", посочи министърът и добави: "Да не говорим за това, че в Украйна руският език е законодателно забранен в сферата на образованието, медиите, културата и изобщо в ежедневното общуване. Ако отидете в магазин в Украйна и проговорите на руски, могат да ви откажат да ви обслужат, а дори и да ви предадат на полицията".

Лавров каза също, че наскоро в Украйна е бил приет закон за забрана на каноничната Украинска православна църква, принадлежаща към Московската патриаршия (УПЦ-МП).

"Уставът на ООН изисква спазване на правата на човека без разлика на раса, пол, език и религия. Руският език е единственият в света забранен чужд език, а Украйна е единствената страна, която е забранила чужд език. Няма друг език, който да е законодателно забранен в която и да е страна. Така че си направете изводите как това кореспондира с изискванията за спазване на Устава на ООН", отбеляза Лавров.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.