Изпрати бюлетината си по пощата за междинния вот на 3 ноември, като от Ватикана подчертаха убеждението му, че участието в демократичните процеси е не само право, но и граждански дълг

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Папа Лъв XIV стана първият папа в историята, гласувал на избори в САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официално изявление на Ватикана.

От Светия престол потвърдиха в петък, 30 октомври, че роденият в Чикаго папа е изпратил бюлетината си по пощата преди междинните избори на 3 ноември. Решението му е продължение на дългогодишната му практика да участва в изборния процес като американски гражданин.

Папа Лъв XIV, известен преди избирането си за глава на Римокатолическата църква като Робърт Франсис Превост, "е упражнявал правото си на глас като гражданин на САЩ винаги, когато е имал право да го направи", се посочва в съобщението на пресслужбата на Светия престол.

От Ватикана уточняват, че той е участвал в американски избори и през годините, когато е живял в Перу.

"Светият отец изразява убеждението си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", се казва още в официалната позиция.

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Новината за участието на папата в изборите първоначално беше съобщена от американския вестник "Чикаго сън таймс". Изданието установи, че Лъв XIV е поискал бюлетина за гласуване по пощата още на 3 октомври, информацията бе потвърдена от Ким Фладхамър, ръководител на кабинета на окръжния секретар на Уил в щата Илинойс.

Папата продължава да фигурира в избирателните списъци под рожденото си име Робърт Франсис Превост. Регистрацията му е на адрес в град Ню Ленъкс, югозападно от Чикаго, където живее по-големият му брат Джон Превост.

Според местните власти законодателството на Илинойс позволява на всеки регистриран избирател да гласува по пощата. Американските граждани, пребиваващи в чужбина, също могат да упражняват избирателните си права чрез специални процедури.

Ден преди потвърждението на Ватикана представители на изборната администрация съобщиха пред американски медии, че все още не са получили попълнената бюлетина на папата. Впоследствие Светият престол потвърди, че той я е изпратил, но не уточни по какъв начин.

Любопитни подробности разкриват и официалните избирателни регистри в Илинойс. Според Асошиейтед прес от 2000 г. насам Робърт Превост е участвал в пет първични избори, като два пъти е поискал бюлетина на Демократическата партия и три пъти - на Републиканската партия. През 2008 и 2010 г. той е гласувал на първичните избори на демократите, а през 2012, 2014 и 2016 г. е избрал бюлетини за републиканските предварителни избори.

Това обаче не означава непременно, че папата подкрепя определена политическа сила. В Илинойс избирателите могат да избират в първичните избори на коя партия да участват, без да са трайно обвързани с нея. Освен това изборните регистри не разкриват за кои конкретни кандидати е гласувал Превост.

Данните показват още, че той е участвал в повечето общи избори в САЩ след 2000 г., като изключения са изборите през 2020 и 2022 година.

Историческото гласуване се случва в момент на засилено политическо напрежение в Съединените щати. На 3 ноември американците ще избират всички 435 членове на Камарата на представителите и приблизително една трета от Сената. Резултатите ще определят разпределението на силите в Конгреса през оставащите две години от президентския мандат на Доналд Тръмп.

В Илинойс избирателите ще определят и следващия губернатор на щата, както и наследника на оттеглящия се сенатор демократ Дик Дърбин.

Папа Лъв XIV неведнъж е изразявал позиции, различаващи се от политиките на администрацията на Тръмп, особено по въпросите на имиграцията, масовите депортации и военните конфликти. Той е критикувал разделянето на мигрантски семейства и е отправял призиви за мир и зачитане на човешкото достойнство.

Въпреки тези публични позиции няма информация кой кандидат или политическа партия е подкрепил с настоящия си вот.

Лъв XIV е първият американец, избран за глава на Римокатолическата църква. Роден е в Чикаго през 1955 г., а значителна част от духовния му път преминава в Перу, където работи като мисионер и епископ. Освен американско той притежава и перуанско гражданство.

Участието му в изборите представлява исторически прецедент не само за САЩ. Според британския църковен историк Майкъл Уолш е възможно това да е и първият случай, в който действащ папа гласува на демократични избори изобщо.

С действията си Лъв XIV отново поставя акцент върху гражданската отговорност - тема, която заема важно място в публичните му послания. В обръщение към Папската академия за социални науки по-рано тази година той подчерта, че истинската демокрация изисква уважение към достойнството на всеки човек и отговорно участие на гражданите в стремежа към общото благо.

Така, макар да оглавява Католическата църква и да живее във Ватикана, Лъв XIV демонстрира, че не се е отказал от правото си да участва в демократичния живот на родината си.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп гласува в Уест Палм Бийч за междинните избори, придружен от първата дама Мелания Тръмп.

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