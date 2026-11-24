Той може да доведе до поражение за Москва, заяви Едгарс Ринкевичс

2278 Снимка: БТА

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Войната на Русия срещу Украйна може да достигне повратен момент през следващата година, който да доведе до поражение за Москва, заяви пред Ройтерс латвийският президент Едгарс Ринкевичс, като посочи влошаващото се състояние на руската икономика и нарастващия международен натиск.

Ринкевичс, който е в Ню Йорк, за да председателства Съвета за сигурност на ООН по време на ротационното председателство на Латвия, заяви, че не вярва, че Москва е искрено заинтересована от прекратяване на войната и вероятно разглежда новите преговори за примирие като "отклоняваща маневра", за да продължи пълномащабната си инвазия.

Украйна се сблъскваше с "перфектната буря" от сурова зима, засилени атаки срещу енергийната инфраструктура, както и удари срещу граждански цели, но Европа беше готова да помогне на Киев с военна, финансова и инфраструктурна подкрепа, а Украйна многократно доказваше своята устойчивост, каза той.

"Ако видим, че Украйна оцелява от военна и икономическа гледна точка - а аз съм сигурен, че Украйна ще оцелее - тогава догодина може да настъпи повратен момент, следващата пролет или следващото лято", каза той в интервю, което беше записано вчера, но публикувано днес.

Освен натиска върху руската икономика, се наблюдава нарастващ политически консенсус относно необходимостта от прекратяване на войната, каза Ринкевичс, като посочи атаките, при които загинаха индийски моряци или при които бяха ударени кораби от Филипините и други държави.

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"Броят на страните, които оказват натиск, се увеличава, така че повратният момент може да настъпи през пролетта, лятото или следващата година", каза той, като отбеляза, че войната се разширява извън пределите на непосредствения регион.

Той изрази също така безпокойство относно това, което нарече засилващи се "хибридни дейности", насочени срещу европейски държави и вероятно свързани с Москва, в това число нарушения на въздушното пространство, кибератаки и саботаж, допълва БТА.

Досега Русия е била внимателна да не пресече червената линия, която би довела до задействане на член 5 от Североатлантическия договор, което би задължило членовете на НАТО да си окажат взаимна помощ, но става все по-дръзка, добави той.

"От това, което виждаме сега, Русия е много, много внимателна да не престъпи този праг. В същото време се наблюдава и друга тенденция: склонността към поемане на риск в Русия нараства", каза той, като отбеляза, че броят на диверсиите, опитите за палежи и атаките срещу организации, подкрепящи Украйна, е нараснал внезапно спрямо 2022 г., когато Москва започна мащабната си инвазия.

Неотдавнашните инциденти от хибриден характер в Германия, Испания и балтийските държави - някои от които все още са предмет на разследване - поставиха предизвикателства по отношение на определянето на пропорционален отговор, но европейските разузнавателни агенции подобряват способността си за сътрудничество и координация, като в някои случаи успяват да предотвратяват атаки, заяви Ринкевичс.

Кремъл последователно отрича да провежда операции, свързани с извършването на саботажни дейности, в страните от НАТО или да планира каквато и да е конфронтация, отбелязва Ройтерс.

Вчера Латвия отново извика руския посланик в Рига във връзка с най-новите руски атаки, заяви Ринкевичс, като подчерта важността на подобно публично осъждане в момент, в който европейските държави отвръщат с "по-тясно сътрудничество, по-широк обмен на разузнавателна информация и по-голяма взаимна подкрепа".

"Това е резултат от много доброто сътрудничество в рамките на разузнавателната и контраразузнавателната общност", заяви латвийският президент. "Проблемът винаги е, че имаш много опитен враг, който освен това прилага нови начини да те подложи на изпитание и да се опита да те атакува, и това е непрекъсната борба", добави той.

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