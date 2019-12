5300 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Френският президент Еманюел Макрон не се отказва от изявлението си, че НАТО е в състояние на "мозъчна смърт", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Поддържам" това изявление, заяви Макрон на съвместна пресконференция с Доналд Тръмп малко преди началото на среща на върха на Северноатлантическия алианс в Лондон.

Няколко часа по-рано, току-що пристигнал в Лондон, президентът на САЩ обяви изявлението на Макрон за Алианса за "много обидно". Използва и друга формулировка - определи го като "много, много гадно" ("It is a very, very nasty statement"), предаде Би Би Си.

Все по-обтегнатите отношения между Доналд Тръмп и Еманюел Макрон се набиха на очи и докато двамата обсъждаха темата за бойците от "Ислямска държава", предаде Асошиейтед прес.

Тръмп подчерта, че много от бойците на "Ислямска държава", задържани в Близкия изток, произхождат от Франция, Германия и Великобритания. "Искате ли няколко симпатични бойци на "Ислямска държава"? Мога да ви ги дам", обърна се президентът на САЩ към френския си колега.

Макрон изглежда не оцени хумора, отбелязва АП.

Френският президент заяви, че разглежда поотделно всеки отделен случай на произхождащи от Франция чуждестранни бойци на "Ислямска държава" и е приел обратно някои от тях.

Няколко французи, заподозрени в принадлежност към джихадистката организация, ще се върнат във Франция на 9 декември, припомня АП.

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп разговаряха в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Лондон Снимка: AP/БТА

Проблем номер едно обаче не са чужденците, били се за "Ислямска държава", а довършването на войната срещу организацията, подчерта Макрон.

Тръмп заяви, че отговорът на френския президент е "едно от най-великите избягвания на въпроса", които е чувал.

Френският президент заяви, че е необходимо европейските държави и останалите съюзници от НАТО да дефинират общите заплахи. Най-голямата заплаха е международният тероризъм и тероризмът на групировката "Ислямска държава", категоричен е Макрон.