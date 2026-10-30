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Блокът на израелския премиер Бенямин Нетаняху печели изборите в Израел, но с далеч по-малък резултат от необходимия, за да запази мнозинството си в Кнесета, показват окончателните резултати от парламентарните избори, които бяха публикувани тази нощ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Дясната и крайнодясна коалиция на Нетаняху спечели 53 места в 120-местния Кнесет, докато партията на премиера "Ликуд" остава най-голямата партия с 27 места.

Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот печели 48 места, се посочва в изявлението на Избирателната комисия.

Резултатите потвърждават и значимия пробив на двете арабски листи - Раам и Обединената листа, които заедно получават 19 места и се очертават като значим фактор.

Вчера тези партии бяха обвинени в изборни измами от блока на Нетаняху. Официални лица и медии по-специално съобщиха, че тези партии са получили финансиране от Катар, за да купуват гласове.

Арабските партии, както и Катар отхвърлиха тези обвинения, а Айзенкот обвини Нетаняху, че се опитва да "делегитимира резултатите" от вота.

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Службата за вътрешна сигурност ("Шин Бет") заяви, че разследва предполагаеми нарушения, въпреки че посочи, че разследването няма за цел да "инкриминира цяла общност, която е гласувала демократично и законно".

Без изрично да се позовава на обвиненията от блока на премиера срещу арабските партии, Избирателната комисия вчера заяви, че "определена информация, която се разпространява, е напълно неоснователна".

"Разследването продължава паралелни с процеса, воден от Централната избирателна комисия. Ние нямаме влияние върху крайните резултати, които ще бъдат предадени на президента", се добавя в изявлението на службата.

Окончателните резултати ще бъдат официално изпратени на президента Ицхак Херцог в сряда, който след това ще започне процес на консултации с лидерите на партиите, представени в следващия Кнесет, преди да възложи на един от тях да се опита да сформира правителство, уточни Избирателната комисия.

Липсата на мнозинство на този етап затруднява преговорите, които могат да продължат със седмици.

Ако тези усилия не успеят, в страната могат да бъдат произведени нови избори, както се е случвало няколко пъти досега.

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