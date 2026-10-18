10290 Снимки в колаж: Скрийншот/YouTube/Hindustan Times

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Би Би Си и други световни медии разпространиха кадри, които запечатват момента, в който островърхият шпил на часовниковата кула на историческото кметство във френския град Лимож рухва, обгърнат от огромно огнено кълбо.

Инцидентът е станал на фона на ескалиращи общонационални протести във Франция.

От местната префектура съобщиха, че емблематичната административна сграда е "до голяма степен унищожена" в резултат на пожар, за който властите са категорични, че е бил запален умишлено.

Пожарникарски екипи се бориха с огнената стихия до късно през нощта, докато очевидци и протестиращи заснеха отблизо зрелищното срутване на горящата кула. Разследването на палежа продължава.

Във Франция в деня на общонационалните протести по улиците на френските градове излязоха ученици, които от месец протестират за по-добри условия във френските гимназии и земеделци, синдикалисти, обикновени работници и представители на движението на "Жълтите жилетки", които надигнаха глас срещу повишаването на цените на горивата, рефлектирало върху цените на енергията и довело до повишаване и на цените за разходите за живот.

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В протестите се включиха и представители на екологични организации, които смятат, че политиките на правителството за борба срещу климатичните промени не са достатъчни. Протестираха и представители на движения, които смятат, че правителството не трябва да отделя повече средства за отбраната, а вместо това да ги влага в подпомагане на социалната, образователната и здравната система в страната. Някои участници в протестите се обявиха и срещу недостъпните цени на жилищата и срещу високите наеми.

Според организаторите на протестите по улиците на Франция вчера са излезли 800 000 души, а според полицията - 550 000 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Протестите във Франция бяха предшествани от общонационални демонстрации на гимназистите, които настояват за подобряване на материалните условия в училищата, за повече преподаватели, за промени в образователния процес и в начините за кандидатстване за висши учебни заведения.

В отговор на протестите на гимназистите правителството на Франция вече обяви първи мерки, като назначаване на 3000 нови учители и обеща още мерки, които ще бъдат обявени до края на настоящия месец.

Във Франция вчера в много градове протестите се превърнаха в улична война, довела до големи материални щети. Днес Франция с потрес констатира последиците от тази война, отбелязва в аналитичен материал Франс прес.

В столицата Париж протестиращи с качулки и маски атакуваха магазини и сгради на учреждения. Според кмета на столицата, социалиста Еманюел Грегоар става дума за методичен щурм и опустошения на цели улици. След този щурм останаха изпотрошени витрини на магазини, плячкосани рафтове в супермаркети, опожарени мотоциклети и контейнери за боклук, изпотрошени предмети в обществени учреждения, изпочупени прозорци на административни сгради.

Екип на медията "Евронюз" беше взет на прицел от маскирани лица, след като в социалните мрежи беше разпространен призив за атаки срещу журналисти, за да им се попречи да отразяват демонстрациите. Инцидентът се е разиграл недалеч от "Площада на Републиката". Екипът на "Евронюз" е имал намерение да отрази плячкосване на супермаркет, когато е бил нападнат, а камерите са му били откраднати.

После други демонстранти са ги върнали на журналистите, но всички кадри, заснети от тях, са били изтрити. Друг екип на същата медия се оплака също от атака по време на интервю с демонстранти отново в района на Площада на Републиката.

В Марсилия протестиращите нахлуха в сградата на кметството и повалиха на земята бюст на Мариана - символ на Френската република. В Лион демонстранти подпалиха сградата на Службата за туризъм. В Лил протестиращи нахлуха и вандализираха сградата на кметството. В Бордо демонстранти се опитаха да щурмуват кметството, а после плячкосаха резиденцията на шефа на местната префектура. В Лимож протестиращи подпалиха сградата на местното кметство, която датира отпреди 143 години и централната й кула рухна в пожара. На много места във Франция бяха щурмувани и плячкосани магазини на известни търговски марки или супермаркети.

Полицията задържа общо 1800 души вчера в цялата страна, от които 855 в Париж. 150 полицаи и жандармеристи бяха ранени по време на сблъсъците, в които полицията беше принудена да използва сълзотворни гранати, палки, водни оръдия и друга техника за борба с безредиците. Има и ранени протестиращи, сред които най-тежко е състоянието на 17-годишно момче в Сент Етиен, чиято ръка беше откъсната от полицейска граната, предаде Франс прес.

Насилието беше остро осъдено от редица френски политици. Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви в Екс, че всички, които са отговорни за него по време на демонстрациите на 17 октомври, ще бъдат съдени и наказани, предадоха Франс прес, "Фигаро" и Бе Еф Ем Те Ве. Той добави, че във Френската република няма място за толериране на никакви прояви на насилие. Макрон призова всички политически сили да се обединят срещу онези, които сеят хаос в страната.

Той изрази подкрепа и за силите на реда, които бяха атакувани от протестиращите вчера. Макрон заяви, че същите онези хора, които само се опитват да сринат френските институции, пречат на всички останали, които искат да демонстрират мирно и да отправят своите легитимни искания.

Кметът на Париж Еманюел Грегоар осъди твърдо разрушенията и вандалските прояви в града.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.