Според Дмитрий Песков руското дизелово гориво за износ е започнало да стига до световните пазари

2269 Снимка: AP/БТА

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Кремъл каза днес, че ударите по руската енергийна структура влизат в разрез с усилията за САЩ за мир, по повод украинското нападение с дронове тази нощ срещу рафинерията в руския град Рязан, предадоха Ройтерс и БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви пред репортери, че Русия не е приела за даденост, че Украйна някога ще спази енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Киев обяви, че украинските сили са спрели да нанасят подобни удари за три дни, но са ги подновили, след като Русия е продължила да атакува енергийния сектор на Украйна.

Същевременно Песков каза, че руското дизелово гориво за износ е започнало да достига до световните пазари, като се очаква положителен ефект, но не и пълното им стабилизиране.

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По думите му в момента има напрежение на световните енергийни пазари поради много фактори, включително невъзможността Русия да изнася големи обеми на петрол и петролни продукти.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Русия се е съгласила да доставя дизел за световните пазари в опит да намали цените на горивото. След сключването на споразумението Москва на 10 октомври премахна забраната си за износ на дизел.

"Дизелът започна да достига световните пазари и се очаква това да има известен положителен ефект за стабилизирането на петролните пазари. Макар че няма да успее напълно да ги стабилизира - и тук също трябва да се има предвид това", каза Песков.

Според информация на "Лондон Сток Ексчейндж Груп" (London Stock Exchange Group -LSEG) - компанията оператор на борсовата платформа в британската столица, Русия е възобновила вчера товаренето на дизел за износ в пристанището Приморск на брега на Балтийско море. Според данните за доставките танкер с около 40 000 тона дизелово гориво с изключително ниско съдържание на сяра е бил натоварен на 13 октомври и е поел към Мароко.

Тръмп се опитва да намали цените на дизела преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски, европейски официални представители и някои от съпартийците от Републиканската партия на Тръмп остро разкритикуваха сделката.

Русия отхвърли европейските критики на сделката за дизела и ги нарече "цинични", като се има предвид, че Европа продължава да купува известни количества руски петрол и втечнен природен газ.

Тръмп заяви миналия петък, че Русия незабавно ще достави повече от 300 000 тона дизел за САЩ и световния пазар.

Според информация на американската Агенция за енергийна информация това е по-малко от дневната консумация само на транспортния сектор в САЩ.

Тръмп каза още, че Русия ще достави още 500 000 тона през ноември и още един милион тона "веднага след това". Тези количества са достатъчни за задоволяване на нуждите на транспорта в САЩ за по-малко от четири дни.

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