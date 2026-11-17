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Кримският мост ще бъде възстановен след атаката на Украйна, заявиха от Кремъл. Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков заяви, че вицепремиерът Марат Хуснулин е докладвал на Владимир Путин за удара. "Ще бъдат определени приоритетите и сроковете за възстановяването. Няма никакво съмнение, че мостът ще бъде възстановен и ще бъде още по-добър от преди", каза Песков, цитиран от "Интерфакс".

Днес, след втората за денонощие въздушна атака срещу Кримския мост, украинските канали в Telegram публикуваха снимки и видеоклипове, на които се вижда, че пътната арка на съоръжението се е срутила. Успешните удари по моста потвърди и украинският президент Володимир Зеленски, като също публикува запис от случилото се.

При ударите по Кримския мост се е срутила частта, която е най-трудна за възстановяване, коментират междувременно експерти. Срутването на съоръжението вероятно може да затрудни преминаването на кораби през Керченския пролив.

Първоначално монтажът на корабните арки на моста, една от които, съдейки по снимките и видеозаписите, се е срутила след украинската въздушна атака, е продължил около година. А операцията по тяхното монтиране се е превърнала в най-сложната част от изграждането на съоръжението.

Основната част от строителството на Кримския мост продължава 27 месеца.

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През февруари 2016 г. проектът на съоръжението получава положително заключение от държавната експертна комисия в Москва, а през май 2018 г. е открито движението по моста. Значителна част от това време е отнело изграждането на арките за корабоплаване. Площадката за тяхното сглобяване е подготвена в началото на юни 2016 г. от кримската страна на Керченския пролив, съобщава каналът "Кримски мост". Според данните му, изграждането на тези части е трябвало да започне в края на същия месец и да продължи около година. "В края на краищата арката е сложен технически елемент, а примери за изграждане на подобни конструкции в Русия, като цяло, не са толкова много", заявява тогава заместник-генералният директор на компанията "СГМ-Мост", създадена за изграждането на моста, Дмитрий Кондаков, като определя плавателните отсечки като "най-сложното, което ни предстои в този проект".

Сглобяването на железопътната арка приключва в средата на юни 2017 г., а на автомобилната (разрушената днес) — към края на юли същата година. Арковите съоръжения са най-габаритните елементи на Кримския мост. "Дължината на всеки от тях е 227 метра, височината на свода в най-високата точка — 45 метра (или на 80 метра от водата). След монтирането им върху фарватерните опори те трябва да осигурят безпрепятствен проход на корабите през свободно пространство с ширина 185 метра и височина 35 метра над водата". Пътната арка е сглобена от близо 200 големи елемента.

Междувременно железопътното движение по Кримския мост е възобновено, съобщи днес компанията "Гранд Сервис Експрес". Планира се влаковете от Керч към континента да тръгнат днес според разписанието. Властите предприемат мерки за възстановяване на транспортното обслужване, прекъснато в резултат на атаките срещу Кримския мост, заяви губернаторът на Крим Сергей Аксьонов. В канала си в Telegram той потвърди, че железопътната връзка между Крим и Таман вече е възстановена. Пътниците без автомобили могат да използват фериботната линия, добави Аксьонов.

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