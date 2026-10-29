Москва обвърза отношението си към предстоящите преговори с евентуални украински атаки по време на руския национален празник

0 Снимка: БТА/АП

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Съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви днес, че отношението на Москва към тристранните мирни преговори с Украйна и САЩ ще зависи отчасти от това дали Киев ще предприеме масирани атаки по време на Деня на народното единство в Русия, който се отбелязва на 4 ноември, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда вчера, че тристранните преговори между преговарящите за мир от Русия, Украйна и САЩ ще се състоят между 6 и 10 ноември в Абу Даби.

"Говорихме, че ще обявим възобновяването на тристранните преговори след нашия празник. Така го предвиждахме, но как ще стане не знам, може да има промени. Ясно е едно, че преговорите ще се състоят не преди това (Деня на народното единство - бел. ТАСС), а след това", отговори Ушаков на журналистически въпрос за възможната дата на преговорите.

"Ще видим как нашите украински съперници ще се държат през тези дни, това има значение. Ако по време на празничните масови мероприятия имаме някакви масирани бомбардировки, това също по някакъв начин ще повлияе върху нашите настроения. Това е логично", отбеляза съветникът, цитиран от ТАСС.

Въпреки заявената готовност за подновяване на дипломатическите контакти, засега няма окончателно потвърждение за датата на срещата.

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Според Ройтерс обаче датата на преговорите ще зависи и от развитието на конфликта в Близкия изток, както и от обстановката на бойното поле в Украйна. Ушаков посочи, че международната ситуация може да затрудни провеждането на срещата в близко бъдеще.

"Това ще зависи и от ситуацията на бойното поле, и от общата обстановка. Виждате какво се случва сега в Близкия изток. Това просто не ни позволява да проведем срещата в близко бъдеще. Такова е моето предположение", заяви съветникът на Кремъл.

Ушаков уточни, че Москва все още не е предложила конкретна дата за консултациите. Съставът на руската делегация също не е окончателно определен, въпреки че основните ѝ участници вече са известни.

Друг спорен въпрос остава участието на европейските държави в дипломатическия процес. Съветникът на Кремъл заяви, че на този етап не се обсъжда включването на европейски представители в предстоящата среща.

По думите му съществува договореност единствено за възобновяване на тристранните консултации между Русия, Украйна и САЩ.

Позицията на Москва се разминава с настояването на лидерите на Великобритания, Германия и Франция Европа да участва в дипломатическите усилия за постигане на прекратяване на огъня.

Очаква се сред темите на бъдещите разговори да бъдат евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, сигурността в Черно море, размяната на военнопленници и цивилни задържани, както и връщането на украински деца, отведени в Русия.

Според изданието "Киев Индипендънт" украинските представители не очакват значителен пробив на предстоящата среща, но се надяват тя да даде възможност за възстановяване на редовните дипломатически контакти.

Предишните тристранни разговори се проведоха в Абу Даби по-рано тази година, но не доведоха до цялостно споразумение за прекратяване на войната.

Основно препятствие пред мирния процес продължават да бъдат разногласията относно териториите и условията за прекратяване на огъня. Москва настоява Киев да отстъпи контрола върху части от Донбас, докато Украйна подкрепя предложението за пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Междувременно Ушаков коментира и отношенията между Русия и африканските държави. Той заяви, че редица западни страни са се опитали да разубедят африкански лидери да участват в срещата на върха Русия - Африка. Въпреки това, по думите му, форумът се радва на значително присъствие и участниците проявяват интерес към по-нататъшното развитие на сътрудничеството с Москва в различни области.

Кремъл по-рано осъди украинските атаки с дронове срещу Москва в момент, в който руската столица е домакин на среща на върха с участието на над 22-ма африкански лидери, предадоха Ройтерс и ТАСС. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е "много странно" Киев да атакува Москва точно в този момент.

Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че през нощта 613 украински дрона са се насочили към Московска област. По думите му повечето са били свалени от противовъздушната отбрана на значително разстояние от столицата. Други 231 безпилотни апарата са били унищожени при приближаването им към Москва, добави той.

В Москва се провежда третата среща на върха Русия-Африка. Форумът е двудневен и в него участват африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави.

Руски официални представители посочиха, че Украйна е извършила една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Русия досега, предаде ДПА. Тази сутрин руското министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали 1214 украински дрона над руска територия. През нощта бяха въведени и ограничения на полетите на три от четирите летища в руската столица.

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