Решението е предвид началото на изпълнението на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа

Снимка: AP/БТА

Русия обяви отлагане за неопределено време на среща на върха с Арабската лига, която беше планирана за следващата седмица в Москва, поради участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

Съответното изявление бе направено снощи от Кремъл след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, чиято страна е ротационен председател на Арабската лига.

"Предвид началото на активната фаза от изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за нормализиране в ивицата Газа, Владимир Путин и Мохамед ас Судани бяха единодушни, че ще бъде трудно за мнозина поканени арабски лидери в тази ситуация лично да дойдат в Москва. Сметнато бе за уместно руско-арабската среща на високо равнище да бъде отложена за по-късна дата, която ще бъде съгласувана допълнително", се казва в изявлението на Кремъл.

Руската и иракската страна ще информират за промяната всички арабски държави по дипломатическите канали, допълниха от пресслужбата.

Обявена през април от Владимир Путин, тази първа среща на върха между Русия и арабския свят беше планирана за 15 октомври в Москва, посочва АФП.

Русия направи драматичен завой към своите азиатски, африкански и арабски партньори от началото на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и налагането на тежки западни санкции, които засегнаха руската икономика

През май Путин покани всички лидери от Лигата на арабските държави (Арабската лига) на планираната за този месец среща на върха. Руският президент изрази увереност, че тази среща ще допринесе за по-нататъшно укрепване на взаимноизгодното многостранно сътрудничество между страните, ще спомогне за гарантирането на мир, сигурност и стабилност в Близкия изток и Северна Африка. Тогава той отбеляза, че повечето от лидерите на арабските страни са приели поканата.

Израел одобри първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците след заседание на кабинета снощи, начело с премиера Бенямин Нетаняху, на което присъстваха и специалните пратеници на Съединените щати - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В следващите 24 часа трябва да започне изтеглянето на израелската армия от Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени в понеделник или във вторник и че се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс.

Споразумението, сключено в Египет, е резултат от съдържащия 20 точки мирен план за Газа, обявен през септември от Тръмп, след две години опустошителна война, предизвикана от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г..

